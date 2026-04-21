Laboratorieingenjör till Lund
2026-04-21
Publiceringsdatum2026-04-21Om tjänsten
I rollen som laboratorieingenjör får du en viktig och central roll i laboratorieverksamheten, där fokus ligger på att säkerställa hög kvalitet, noggrannhet och efterlevnad av gällande standarder i varje moment. Du arbetar i en tekniskt avancerad miljö där testning, analys och dokumentation är avgörande delar av det dagliga arbetet.
Arbetet är analytiskt och noggrant och sker i en strukturerad miljö, vilket ställer höga krav på precision, kvalitetstänk och ansvarstagande. Du arbetar med att förbereda och genomföra tester samt analysera resultat, samtidigt som du bidrar till att utveckla och effektivisera laboratoriets arbetssätt.
Tjänsten är på heltid och du blir en del av ett team som arbetar nära varandra för att säkerställa en effektiv och kvalitativ laboratorieverksamhet. Tjänsten är ett konsultuppdrag med start omgående.
Exempel på arbetsuppgifter:
Förbereda testprover
Utföra tester och analyser
Genomföra bedömningar baserat på resultat
Dokumentera och skriva rapporter
Säkerställa att arbetet följer gällande rutiner och standarder
Om dig
Vi söker dig som har en stark känsla för kvalitet, noggrannhet och struktur. Du trivs i en analytisk roll där du arbetar metodiskt och med hög precision i varje moment.
Du är ansvarstagande, har lätt för att följa instruktioner och arbetar fokuserat även under längre arbetsmoment. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga och bidrar till en positiv och effektiv arbetsmiljö.
Eftersom arbetsuppgifterna kan variera över tid ser vi att du är flexibel och trivs i en föränderlig vardag där du får möjlighet att utvecklas och ta ansvar.
Krav för tjänsten
Avslutad gymnasieexamen, gärna med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning
Erfarenhet av laboratoriearbete eller liknande arbetsuppgifter
Goda kunskaper i svenska och/eller engelska, både i tal och skrift
God datorvana och vana av dokumentation
Meriterande erfarenhet
Arbete i laboratoriemiljö
Erfarenhet av kvalitetsstyrda verksamheter
Erfarenhet av analys- eller testarbete
Erfarenhet av dokumentation enligt standardiserade processer
Övrig information
Start enligt överenskommelse
Tjänsten är ett konsultuppdrag via Adecco
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Sarah Hallberg via sarah.hallberg@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
411 40 GÖTEBORG Arbetsplats
Sarah Hallberg Sarah.Hallberg@adecco.se Jobbnummer
9867742
9867742