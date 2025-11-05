Laboratorieingenjör QC-kemi
Är du en kemiingenjör eller naturvetare som trivs i labbmiljön och brinner för kvalitetsarbete? Vi på Randstad Life Sciences söker just nu en driven laboratorieingenjör för ett uppdrag hos en av våra främsta kunder - ett globalt och växande läkemedelsföretag i Uppsala.
Detta är en fantastisk möjlighet att arbeta i en spännande, internationell miljö där du blir en viktig del av företagets kvalitetsarbete. Här finns goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling.
Om rollen som konsult
Anställningen är en långsiktig tillsvidareanställning hos oss på Randstad Life Sciences, där det första uppdraget hos kunden är på heltid.
Urval och intervjuer sker löpande, så tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Ansvarsområden
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
I rollen som laboratorieingenjör kommer ditt huvudsakliga fokus ligga på laborativt kemiskt analysarbete och kvalitetssäkring. Du arbetar primärt med kvalitetskontroll av företagets råvaror och använder en mängd olika kemiska analysmetoder, inklusive kromatografiska tekniker (som HPLC/GC).
Allt arbete sker i enlighet med GMP (Good Manufacturing Practice) och dina arbetsuppgifter inkluderar noggrann dokumentation, viss uppdatering av dokument och standardrutiner (SOP:er) samt deltagande i förbättringsarbete på labbet.
Exempel på ansvarsområden:
Utföra och dokumentera kemiska analyser på råvaror enligt gällande metoder.
Granska och utvärdera analysresultat.
Hantera instrumentansvar, inklusive kalibrering och felsökning.
Delta i förbättringsarbete gällande metoder och rutiner på laboratoriet.KvalifikationerProfil
Vi söker dig som trivs med att arbeta metodiskt och noggrant i en regulatoriskt styrd miljö. Du har en stark förståelse för kvalitetsarbete och en passion för kemi.
Krav för tjänsten:
Naturvetenskaplig högskoleutbildning (t.ex. Bsc/Msc/civilingenjör) med inriktning mot kemi, analytisk kemi eller motsvarande.
Praktisk erfarenhet av laborativt arbete, gärna från en QC-verksamhet.
Goda kunskaper om och praktisk erfarenhet av att arbeta enligt GMP.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
God datorvana.
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av specifika kromatografiska metoder (som HPLC eller GC) och andra vanliga analysinstrument.
Som person är du noggrann, strukturerad och har en god samarbetsförmåga. För att lyckas i rollen krävs det att du kan arbeta självständigt, ta egna initiativ och hantera flera uppgifter parallellt. Som konsult är det även viktigt att du är flexibel, nyfiken och har en positiv inställning till nya utmaningar och arbetsmiljöer.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
