Laboratorieingenjör inom QC till Olink
Academic Work Sweden AB / Laborantjobb / Uppsala Visa alla laborantjobb i Uppsala
2025-09-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Enköping
, Vallentuna
eller i hela Sverige
En unik möjlighet väntar för dig som vill ta plats hos ett innovativt och snabbt växande Life Science-företag, där fokus ligger på att fördjupa förståelsen av mänskliga sjukdomar. På Olink blir du en del av en miljö som präglas av världsledande teknik och banbrytande produkter som driver utvecklingen av precisionsmedicin framåt. Här får du använda din erfarenhet av laborativt arbete och samtidigt växa tillsammans med ett företag som sätter människors hälsa i centrum. Hos Olink handlar varje insats om något större, ta chansen att vara en del av något som faktiskt gör skillnad för människors hälsa och där de tillsammans arbetar för en bättre framtid. Vi ser fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Olink har vuxit explosionsartat de senaste åren och har på kort tid gjort avtryck världen över. Deras banbrytande produkter används idag av ledande forskningsinstitut och läkemedelsbolag för att driva fram nästa stora genombrott inom medicin. Med huvudkontor och service-lab i både Uppsala och Boston är Olink en verkligt global aktör inom Life Science. Här utvecklas och används tekniken för att ge ny förståelse för komplexa sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och neurologiska sjukdomar, forskning som på riktigt kan förändra människors liv.
Som laboratorieingenjör blir du en viktig del av Olinks engagerade QC-team, bestående av 10 drivna kollegor som tillsammans skapar en varm och stöttande arbetsmiljö. Teamet är uppdelat i två grupper, en som fokuserar på att granska råmaterial, komponenter och färdiga produkter, och en som arbetar nära forskning och utveckling för att ta emot och implementera nya QC-metoder. Du kommer tillhöra den förstnämnda.
I rollen kliver du rakt in i en värld av analys, precision och kvalitetssäkring, där dina insatser blir avgörande för att varje produkt som lämnar Olink håller absolut högsta standard. I din vardag kommer du att självständigt utföra analyser i laboratoriet enligt strikta metoder och rutiner, dokumentera och rapportera testresultat samt hantera avvikelser och batchutredningar. Du ansvarar för kvalitetskontroll av råmaterial, mellanprodukter och färdiga produkter, alltid med noggrannhet och kvalitet i fokus. Utöver detta deltar du som projektmedlem i olika utvecklingsprojekt, driver och genomför stabilitetsstudier samt skriver och uppdaterar QC-dokument för att säkerställa höga standarder. Vid behov felsöker du och löser QC-körningar som inte gått som planerat, och du bidrar även till att stötta och utbilda kollegor för att stärka den gemensamma kompetensen i teamet. Här får du en roll där struktur möter utveckling, där du både får fördjupa dig i metodiskt arbete och vara med och bidra till förbättringar som tar Olink framåt. Du välkomnas in i ett öppet och hjälpsamt klimat där man lär av varandra och där din insats verkligen gör skillnad för människors hälsa.
Det här är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos Olink. Uppdraget kommer att vara på heltid och förväntas pågå minst 6 månader framåt. Det finns goda chanser till förlängning och överrekrytering, förutsatt att utrymme för det finns och att alla parter är nöjda med samarbetet.
Du erbjuds
• Att bli en del av en trygg och spännande organisation där dina initiativ och idéer värdesätts
• Möjligheten att arbeta i en nytänkande, internationell miljö hos ett bolag som värdesätter mångfald och inkludering
• Arbete hos en organisation som våra nuvarande konsulter beskriver som en fantastisk arbetsplats
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
I rollen som laboratorieingenjör är det din uppgift att dyka in i världen av analys och bedömning. Varje dag utför du analyser enligt metoder och instruktioner som utgör ryggraden i Olinks arbete för att säkerställa produktkvaliteten. Du kommer bland annat:
• Utföra analyser i laboratoriet enligt etablerade metoder och rutiner samt dokumentera och rapportera resultat, inklusive godkännandetester
• Hantera avvikelser och batchutredningar samt felsöka och lösa problem vid QC-körningar
• Delta i projekt, stabilitetsstudier och bidra till utveckling och förbättring av QC-processer
• Skriva och uppdatera QC-dokument för att säkerställa höga kvalitetsstandarder
• Stötta och utbilda kollegor för att främja en samarbetsinriktad arbetsmiljö
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad universitetsutbildning inom molekylärbiologi, biomedicin eller liknande
• Har erfarenhet av laborativt arbete sedan tidigare, tex från deltidsjobb vid sidan av studierna
• Har mycket goda kunskaper av pipettering av små volymer ( 10 uL)
• Har goda kunskaper i Excel
• Är mycket bekväm med svenska och engelska i både tal och skrift då det krävs för att kunna utföra arbetet
Det är meriterande om du har
• God kännedom kring proteiner och antikroppar
• Erfarenhet av qPCR och/eller NGS
• Jobbat inom reglerad verksamhet t.ex. ISO 13845 eller GMP
Som person är du självdrivande, kvalitetsmedveten och prestigelös. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och tycker om problemlösning. Vidare bör du vara bekväm med sociala kontakter och eftersom du kommer att arbeta i team är det viktigt att du besitter en god samarbetsförmåga.
Övrig information
• Start: Omgående (max 1 månads uppsägningstid)
• Omfattning: Heltid, kontorstider
• Placering: Uppsala
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om hur Olink presenterar sig på deras hemsida - HÄR! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114501". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9510008