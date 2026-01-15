Laboratorieingenjör inom QC till AstraZeneca
2026-01-15
QRIOS söker nu flera laboratorieingenjörer till konsultuppdrag hos AstraZeneca på Campus Södertälje, en av världens största och mest högteknologiska tillverkningsanläggningar för läkemedel. Uppdragen har start relativt omgående och erbjuder en unik möjlighet att bli en del av en verksamhet där kvalitet, innovation och patientsäkerhet genomsyrar allt arbete.
I rollen kommer du att arbeta nära tillverkningsverksamheten inom AstraZenecas kvalitetsorganisation, med fokus på att säkerställa att säkra och effektiva läkemedel når patienter världen över. Här blir du en del av ett engagerat team som drivs av ansvarstagande, utveckling och viljan att göra verklig skillnad - för människor, miljö och samhälle. Som laboratorieingenjör får du en betydelsefull roll där ditt arbete bidrar till att höja kvaliteten i vården och förbättra människors liv, varje dag.Publiceringsdatum2026-01-15Om tjänsten
Du ansvarar för kemisk och fysikalisk analys av färdig produkt, halvfabrikat, aktiva substanser, råvaror och förpackningsmaterial. Du arbetar nära produktionen och samarbetar även med andra stödfunktioner som kvalitetsvärdering och processteknik.
Du hanterar ett stort flöde av prover från flera olika tillverknings- och inköpsprocesser. Analyserna genomförs med moderna tekniker inom kromatografi, spektroskopi och våtkemiska analysmetoder.
I laboratorierna arbetar vi i grupper om ca 18 personer samt ingår i olika tvärfunktionella team. Därför är det viktigt att du tycker om och är bra på att samarbeta med andra, samt kan kommunicera på ett tydligt och bra sätt.
Vardagen i laboratorierna innehåller både rutinarbete och omprioriteringar av uppgifter utifrån vad produktionen behöver. Därför behöver du ha en struktur i arbetet men ändå kunna vara flexibel om förutsättningarna ändras.
Att arbeta med ständiga förbättringar ingår i ditt dagliga arbete och du verkar för att skapa robusta processer där Lean är vårt systematiska arbetssätt. Vi har även en spännande digitaliseringsresa framför oss med många nya verktyg.
Vem är du?
Vilken kompetens söker vi?
• Biomedicinsk analytiker (BMA) med erfarenhet av analysverksamhet
• Naturvetenskaplig utbildning
• Motsvarande gedigna kunskaper genom yrkeserfarenhet av analytiskt arbete, läkemedelsanalys eller kvalitetskontrollarbete
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska (både i tal och skrift)
Olika tekniska hjälpmedel är viktiga arbetsredskap i rollen och kravet på daglig leverans gör att du behöver ha god vana av att arbeta med datorer och system.
Det är meriterande om du har erfarenhet från tillverkning, kvalitetskontroll av läkemedel eller andra kvalitetskontroller, myndighetsinspektioner samt validering/kvalificering. Tidigare erfarenhet av arbete enligt Good Manufacturing Practice (GMP) och Lean ses också som en merit.
För att trivas är det viktigt att du tycker om att lära dig nya saker och att du tycker det är kul med förbättringsarbete.
Om verksamheten
Uppdraget är placerat hos AstraZeneca i Södertälje (Snäckviken), en av världens största tillverkningsenheter för läkemedel. Här möts du av ett team med hög kompetens, ett globalt perspektiv och en stark känsla av ansvar för patienter och samhälle.
Om QRIOS Life Science
QRIOS är din pålitliga partner inom Life Science-sektorn. Vi är experter på rekrytering och konsultlösningar för specialist- och chefsroller inom läkemedel, medicinteknik, bioteknik, kemiteknik och livsmedelsteknik. Vår styrka ligger i att våra medarbetare själva har omfattande erfarenhet från branschen, vilket ger oss en unik förståelse för våra kunders behov och utmaningar.
Som konsult hos QRIOS får du möjlighet att prova på olika uppdrag, utvecklas snabbt och bygga ett brett nätverk inom Life Science. Tillsammans driver vi innovation och bidrar till en bättre framtid.
QRIOS MINDS GO FURTHER. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
