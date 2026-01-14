Laboratorieingenjör inom QC till AstraZeneca
2026-01-14
Randstad Life Sciences söker nu Laboratorieingenjörer till AstraZeneca i Södertälje!
Är du en driven Laboratorieingenjör som vill arbeta i en av världens främsta kvalitetskontrollfunktioner? Vi på Randstad Life Sciences letar efter dig som vill bidra till produktionen av livsförändrande läkemedel i en högteknologisk miljö.
Om rollen som konsult hos Randstad Life Sciences
Detta är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du blir anställd av oss på Randstad Life Sciences och arbetar som konsult hos vår kund, AstraZeneca, på deras Campus i Södertälje.
Som konsult hos oss får du det bästa av två världar: tryggheten i en stabil anställning med kollektivavtal och förmåner, kombinerat med möjligheten att skaffa dig värdefull erfarenhet hos ett globalt läkemedelsföretag. Vi på Randstad Life Sciences är specialister på att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag inom kemi, biologi och farmaci. Vi stöttar dig i din karriärutveckling och ser till att du har de verktyg du behöver för att lyckas i din roll.
Om uppdraget på AstraZeneca
På Campus AstraZeneca Södertälje möts vi i innovativa och högteknologiska miljöer. Kvalitetsorganisationens uppdrag är att säkerställa att våra patienter får säkra och effektiva läkemedel. Som laboratorieingenjör blir du patienternas ögon och öron i laboratoriet - en betydelsefull roll där ditt bidrag leder till förbättrad livskvalitet för människor världen över.Arbetsuppgifter
Ansvara för kemisk och fysikalisk analys av färdig produkt, halvfabrikat, aktiva substanser, råvaror och förpackningsmaterial.
Arbeta med moderna tekniker inom kromatografi, spektroskopi och våtkemiska analysmetoder.
Hantera ett stort flöde av prover från olika tillverknings- och inköpsprocesser.
Samarbeta nära produktion, kvalitetsvärdering och processteknik i tvärfunktionella team.
Arbeta aktivt med ständiga förbättringar enligt Lean-metodiken.
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad men flexibel, och som trivs med att arbeta i ett högt tempo där prioriteringar kan ändras. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
En naturvetenskaplig utbildning (t.ex. BMA, kemist eller liknande).
Erfarenhet av analytiskt arbete, läkemedelsanalys eller kvalitetskontroll.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift).
God datorvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya system.
Meriterande egenskaper:
Erfarenhet av arbete enligt GMP (Good Manufacturing Practice) och Lean.
Erfarenhet av validering, kvalificering eller myndighetsinspektioner.
Varför välja Randstad Life Sciences och AstraZeneca?
Genom Randstad får du tillgång till ett enormt nätverk och spännande karriärvägar inom Life Science. På AstraZeneca blir du en del av en miljö fylld av expertis och briljans, där vi ständigt utmanar oss själva att bli bättre. Vi erbjuder en plats där vetenskap och innovation står i centrum för att förbättra resultaten för våra patienter.
Låter detta som din nästa utmaning? Välkommen med din ansökan! Vi träffar kandidater löpande, så vänta inte med att skicka in ditt CV.
Vill du veta mer om hur det är att jobba på AstraZeneca? Se filmen "Join our Global Operations teams" här: https://www.youtube.com/watch?v=-7MsOFlEsmw
