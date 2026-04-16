Laboratorieingenjör inom dermatologi
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen vid avdelningen för dermatologi är väletablerad och har långsiktigt stöd av Vetenskapsrådet. Fokus har de senaste tre decennierna varit på studier av vår medfödda immunitet och utveckling av nya diagnostik och terapikoncept. Vi som arbetar med frågeställningarna i forskargruppen är professor Artur Schmidtchen, en biomedicinsk analytiker, två kliniska doktorander, en preklinisk doktorand, en laboratorieingenjör, samt en docent. Forskargruppen samarbetar med BioMS samt med disputerade läkare och kliniska doktorander inom avdelningen för dermatologi.
Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, Jobba hos oss.
Avdelningen har ett behov av resurs inom centrala forskningsprojekt inom masspektrometriska analyser av sår och systemiska infektioner. Vi söker nu därför en Laboratorieingenjör för att arbeta med följande arbetsuppgifter:
Metodutveckling inom masspektrometri (MS), med fokus på att utveckla, optimera och validera metoder för analys av peptider.
Etablering av arbetsflöden för peptidomik från komplexa biologiska prover samt implementering och förbättring av provberedningsprotokoll, inklusive extraktion, filtrering och fraktionering.
Provhantering och analys av biologiskt material från exempelvis hud, sår, infektioner, blod/plasma och urin, samt utförande av LC-MS/MS-analyser och analyser av genererade data.
Ansvar för dokumentation.
Dataanalys och bioinformatik, där masspektrometridata bearbetas och analyseras med avseende på identifiering, kvantifiering och peptidprofilering, med användning av relevanta mjukvaror och pipelines. Rollen innefattar bidrag till statistisk analys och visualisering av data samt integrering av resultaten med andra biologiska och kliniska parametrar.
Aktiv medverkan i forskningsprojekt inom hud, sår och infektion, inklusive bidrag till experimentell design och metodval, samt samverkan med forskare, kliniker och externa samarbetspartners.
Vetenskaplig rapportering, där resultat sammanställs i form av figurer, tabeller och texter, medverkan i och ansvar för vetenskapliga publikationer.
Även andra arbetsuppgifter kan komma att ingå.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Civilingenjörsexamen inom bioteknik, med inriktning mot läkemedel eller molekylär bioteknik.
Dokumenterad erfarenhet av basal biokemi, inklusive SDS-PAGE, LC-MS/MS masspektrometri, och hantering av mänskliga prover.
Kunskap och erfarenhet av peptidbiologi och peptidomik, inklusive analys av komplexa dataset.
Praktisk erfarenhet av MS-dataanalys med verktyg som Fragpipe och DIA-NN, samt grundläggande programmeringskunskaper i Python.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
God samarbetsförmåga samt hög grad av noggrannhet och ansvarstagande.
Meriterande för anställningen är:
Tidigare erfarenhet av arbete med masspektometriska analyser.
Erfarenhet av projektarbete i internationella eller multikulturella miljöer.

Övrig information
Anställningen är en tillsbegränsad anställning på 6 månader med omfattning 100%. Önskat startdatum 1 juli 2026, eller enligt överenskommelse.
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV och övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten, Lunds universitet. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-04-29

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Slövegatan 19 (visa karta
)
221 84 LUND Arbetsplats
Lunds universitet

Kontakt
HR Partner
Jessica Hörngren jessica.horngren@med.lu.se

Jobbnummer: 9857434
9857434