Laboratorieingenjör
Livsmedelsverket / Laborantjobb / Uppsala Visa alla laborantjobb i Uppsala
2026-07-27
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Vill du bidra till ett viktigt samhällsuppdrag och samtidigt arbeta i en modern laboratoriemiljö där kvalitet, samarbete och utveckling står i fokus? Har du erfarenhet av receptbaserad tillverkning av lösningar och medier? Då har du möjlighet att bidra till ett viktigt samhällsuppdrag – att säkerställa säkra livsmedel och en robust livsmedels- och dricksvattenförsörjning i vardag, kris och krig. Sök till oss på Livsmedelsverket!
Varför Livsmedelsverket?
Livsmedelsverket arbetar för att säkerställa att mat och dricksvatten är säkra, rätt märkta och hållbara för Sveriges konsumenter. Vi spelar en nyckelroll i Sveriges civila försvar och för en robust livsmedelsförsörjning. Genom effektivt och kvalitetssäkert arbete tar alla medarbetare ansvar för uppdrag och utveckling, och genom vårt medledarskap främjar vi engagemang och lärande.
Här får du möjlighet att vara med och skapa förutsättningarna för avancerade analyser som används inom livsmedelskontroll och beredskap. Vi erbjuder ett självständigt och varierat arbete där du kombinerar praktiskt laboratoriearbete med teknisk problemlösning och kontinuerligt förbättringsarbete. Du blir en del av en engagerad verksamhet med hög kompetens och stark samarbetskultur, där din insats bidrar till resultat som har betydelse för hela samhället.
Din roll
Du kommer tillsammans med en kollega att ha huvudansvaret för tillverkning av substrat till mikrobiologiska analyser och för diskning och sterilisering av laboratorieutrustning. Arbetet innebär egen planering utifrån veckovisa beställningar av substrat. I arbetsuppgifterna ingår även att ansvara för sterilisering av viss laboratorieutrustning samt beställning och lagerhållning av laboratorieartiklar. Livsmedelsverkets laboratorium är ackrediterat av SWEDAC, vilket ställer höga krav på att ditt arbete håller god kvalitet och utförs enligt givna riktlinjer och rutiner.
Som medarbetare inom en beredskapsmyndighet kommer du också att vara delaktig i arbetet för en välfungerande och robust beredskap att utföra och upprätthålla samhällsviktiga analyser i vardag, kris och höjd beredskap.
Arbetet passar dig som både trivs med att arbeta självständigt och vill utvecklas tillsammans med dina kollegor i enheten och avdelningen. Du omvärldsbevakar för att inhämta nya perspektiv, utvecklar och upprätthåller relevant kompetens samt anpassar ditt arbete till verksamhetens krav och förutsättningar.
Om Enheten för molekylärbiologi
Enheten för molekylärbiologi är nationellt kompetenscentrum inom allergener, livsmedels- och vattenburna virus, genetiskt modifierade organismer (GMO) och artidentifiering av kött och fisk. Vi arbetar bland annat med metodutveckling och analyser inom offentlig kontroll, samt med analysstöd vid matförgiftningsutbrott och oväntade allergireaktioner. Vi utför även analyser av vissa läkemedelsrester och ansvarar för avdelningens disk och substrattillverkning. Tillsammans med Enheten för mikrobiologi ansvarar enheten för Nationellt beredskapslaboratorium för vatten (NBV) inom mikrobiologi.
Enheten ansvarar också för Europeiska Unionens Referenslaboratorium (EURL) för livsmedelsburna virus, samt är Nationellt Referenslaboratorium (NRL) för GMO i livsmedel och foder och för livsmedelsburna virus.
Din kompetens
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning, gärna med naturvetenskaplig inriktning. Eftergymnasial utbildning inom ett för tjänsten relevant område är meriterande.
För tjänsten krävs flerårig aktuell och relevant yrkeserfarenhet av receptbaserad tillverkning av lösningar och medier, aseptisk teknik samt arbete under sterila förhållanden. Du har även goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kvalitetsarbete, exempelvis avvikelsehantering samt arbete med styrande och redovisande teknisk dokumentation inom ramen för ett kvalitetssystem. Vi ser även positivt på erfarenhet av kemikaliehantering och arbete i laboratorieinformationssystem (LIMS). Ett intresse för digitala arbetssätt och en vilja att använda och utveckla digitala lösningar som bidrar till effektiva och kvalitetssäkrade laboratorieprocesser är också meriterande. Vidare är erfarenhet från ackrediterad verksamhet enligt ISO 17025 och/eller ISO 15189 meriterande.Publiceringsdatum2026-07-27Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara noggrann, kvalitetsmedveten och strukturerad. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, arbetar självständigt och planerar samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Vidare är du initiativtagande och har förmåga att driva arbetsuppgifter framåt. Samtidigt samarbetar du väl med andra, bidrar till ett gott arbetsklimat och delar med dig av kunskap och erfarenheter för att stärka verksamhetens gemensamma förmåga.
Du är lösningsorienterad och öppen för nya perspektiv, arbetssätt och samarbeten som bidrar till utveckling och förbättrade resultat. Rollen kräver att du följer fastställda rutiner och kvalitetskrav samt säkerställer att dokumentation sker korrekt och spårbart. Du har också god förmåga att anpassa dig till förändrade behov och prioriteringar i verksamheten.
Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Martin Sandberg. Representant för Saco-S är Monica Ricão Canelhas och för ST Anders Staffas. Samtliga nås via vår växel, tel. 018-17 55 00.
Sista ansökningsdag är 2026-08-16. Ansök via platsannonsen på Lediga jobb (livsmedelsverket.se), märk ansökan med diarienummer 2026/02388. Ansökan ska vara skriven på svenska.
Mer information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare, heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning
Tillträde: Omgående, enligt överenskommelse
Organisationstillhörighet: Avdelningen för laborativ undersökning och analys/Enheten för molekylärbiologi
Placeringsort: Uppsala
All tillsvidareanställd personal vid Livsmedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.
Inför intervju
Betyg, intyg och ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Vi gör vår bedömning grundat på den information som finns i ansökningshandlingarna och var därför tydlig med att beskriva hur du uppfyller kvalifikationerna.
Välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering sker helt genom Livsmedelsverkets försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Livsmedelsverket
(org.nr 202100-1850), https://www.livsmedelsverket.se/
751 26 UPPSALA Jobbnummer
10012005