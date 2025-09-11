Laboratorieingenjör

Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen / Biomedicinjobb / Karlskrona
2025-09-11


Visa alla biomedicinjobb i Karlskrona, Ronneby, Torsås, Karlshamn, Emmaboda eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen i Karlskrona

I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.

Publiceringsdatum
2025-09-11

Arbetsuppgifter
Kommunens verksamhet är idag uppdelad i nio förvaltningar och en av dessa är drift- och serviceförvaltningen som förser Karlskrona kommun med viktig samhällsservice och där VA- hamnavdelningen svarar för bland annat drift och underhåll av kommunens dricksvattenförsörjning och avloppshantering samt hamnar och hamnområden.

Sammanlagt är vi sju anställda på laboratoriet, som finns på vattenverket i Lyckeby, där tjänsten är placerad. Laboratoriet är ackrediterat av Swedac för de analyser som utförs. Analyser på dricks- och avloppsvatten från kommunens egna anläggningar utgör största delen av arbetet men även privata kunder och företag lämnar analysuppdrag till oss. I våra arbetsuppgifter ingår såväl kemiska som mikrobiologiska analyser.

Dina arbetsuppgifter är kemiskt laboratoriearbete, med tillhörande kvalitetskontroll och kringarbete. Arbetet ska utföras strukturerat, noggrant och kvalitetsinriktat. Kundkontakter ingår i arbetet, både interna och med allmänheten.

Kvalifikationer
Kvalifikationer
Du har universitets- eller högskoleutbildning där kemi ingår.

Du har vana av laboratoriearbete.

Du har god datorvana.

Om du innehar B-körkort är det meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275618".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karlskrona kommun (org.nr 212000-0829)

Arbetsplats
Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen

Kontakt
Kvalitetschef
Joakim Nilsson
joakim.nilsson@karlskrona.se
0455303305

Jobbnummer
9504031


 

Prenumerera på jobb från Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen: