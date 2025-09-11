Laboratorieingenjör
2025-09-11
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Kommunens verksamhet är idag uppdelad i nio förvaltningar och en av dessa är drift- och serviceförvaltningen som förser Karlskrona kommun med viktig samhällsservice och där VA- hamnavdelningen svarar för bland annat drift och underhåll av kommunens dricksvattenförsörjning och avloppshantering samt hamnar och hamnområden.
Sammanlagt är vi sju anställda på laboratoriet, som finns på vattenverket i Lyckeby, där tjänsten är placerad. Laboratoriet är ackrediterat av Swedac för de analyser som utförs. Analyser på dricks- och avloppsvatten från kommunens egna anläggningar utgör största delen av arbetet men även privata kunder och företag lämnar analysuppdrag till oss. I våra arbetsuppgifter ingår såväl kemiska som mikrobiologiska analyser.
Dina arbetsuppgifter är kemiskt laboratoriearbete, med tillhörande kvalitetskontroll och kringarbete. Arbetet ska utföras strukturerat, noggrant och kvalitetsinriktat. Kundkontakter ingår i arbetet, både interna och med allmänheten.KvalifikationerKvalifikationer
Du har universitets- eller högskoleutbildning där kemi ingår.
Du har vana av laboratoriearbete.
Du har god datorvana.
Om du innehar B-körkort är det meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275618". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Drift- och serviceförvaltningen Kontakt
Kvalitetschef
Joakim Nilsson joakim.nilsson@karlskrona.se 0455303305 Jobbnummer
9504031