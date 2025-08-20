Laboratorieingenjör - Life Science
2025-08-20
QRIOS söker nu en laboratorieingenjör till konsultuppdrag hos ett väletablerat företag i branschen. Detta är ditt första uppdrag som konsult hos QRIOS Life Science, där du får möjlighet att växa snabbt och bygga ett brett nätverk. Du kommer att spela en viktig roll i kundens storskaliga produktion. Här arbetar du i en miljö med stark innovationskraft och får bidra direkt till utvecklingen av produkter som gör skillnad för patienter världen över.
Vi söker dig som verkligen trivs på laboratoriet och har en naturvetenskaplig utbildning alternativt tidigare erfarenhet från liknande arbete. Start förväntas ske så snart som möjligt, så urval och intervjuer kommer att ske löpande. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-20Om tjänsten
• Utföra manuellt laboratoriearbete, inklusive beredning av buffertar och lösningar
• Hantera känsliga material och kemikalier med hög precision
• Ansvara för inventering och laboratorieförberedelser
• Bidra till enklare underhåll och ordning i laboratoriet
• Samarbeta och kommunicera med andra grupper och avdelningar
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och trivs i laboratoriemiljö. Du har:
• Naturvetenskaplig högskoleutbildning inom exempelvis biomedicin, bioteknik, kemi eller motsvarande utbildning/erfarenhet
• Dokumenterad laboratorievana, inklusive aseptiskt arbete
• Erfarenhet av temperaturkänsliga material, mikropipettering och en god matematisk förståelse för enhetsomvandlingar
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande är erfarenhet av:
• GMP-miljö
• Arbete i renrum Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Qrios AB
