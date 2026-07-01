Laboratoriechef
Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening / Chefsjobb / Varberg Visa alla chefsjobb i Varberg
2026-07-01
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Göteborg
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Vill du ta dig an ett meningsfullt ledaruppdrag där du får skapa trygghet, bygga engagemang och bidra till en hållbar produktion? Nu söker vi en laboratoriechef till Södra Cell Värö för ett föräldravikariat med start så snart som möjligt efter sommaren och till och med september 2027.
Här kliver du in i en nära och viktig ledarroll där du leder ett team på fem medarbetare och ansvarar för ett ackrediterat laboratorium med stor betydelse för brukets kvalitet, miljöarbete och utveckling.
Det här får du jobba med på Södra
Som laboratoriechef leder du det dagliga arbetet i laboratoriet och har personal- och arbetsmiljöansvar för ett team på fem medarbetare. Laboratoriet är ackrediterat och har en viktig roll i att leverera analysresultat till processverksamheten och hållbarhetsavdelningen.
En stor del av uppdraget handlar om ledarskap. Du skapar tydlighet, involverar och coachar medarbetarna, och bidrar till en trygg arbetsmiljö där teamet kan utvecklas och lyckas tillsammans.
Du ansvarar även för frågor kopplade till deponi, slamficka och miljökrav, samt bidrar i kommande utvecklingsarbete kopplat till den nya tanninanläggningen.
I rollen får du bland annat:
Leda, coacha och utveckla laboratoriets medarbetare.
Ansvara för personal, arbetsmiljö och säkerhetsbeteende.
Säkerställa analysresultat med kvalitet och tillförlitlighet.
Följa upp krav kopplat till ackreditering, miljö, deponi och slamficka.
Skapa struktur och framdrift tillsammans med teamet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en mycket trygg, närvarande och coachande ledare med vana av att leda team. Du skapar förtroende, ger tydlig riktning och får människor att växa genom omtanke, struktur och delaktighet.
För att lyckas i rollen behöver du ha tidigare ledarerfarenhet och vara trygg i ansvar för människor, arbetsmiljö och resultat. Du är kommunikativ, stabil och lösningsorienterad, även i mer utmanande situationer.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av att leda team.
Tryggt, coachande och relationsskapande ledarskap.
Körkort.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
God vana av Office-paketet.
Erfarenhet från industriell verksamhet och gärna processkännedom.
Gärna ingenjörsbakgrund, laboratorieerfarenhet eller erfarenhet av deponier.
Som person är du engagerad, tydlig och drivande, med ett genuint intresse för människor och arbetsmiljö.
Så här är det att jobba på Södra
Hos Södra får du möjlighet att utvecklas på jobbet, samtidigt som du är med och bidrar till ett hållbart skogsbruk som skapar värde för människor och miljö. Vi sätter stort värde på ditt personliga engagemang och är måna om att du ska trivas och må bra. För din trygghets skull har vi kollektivavtal och goda villkor, samt flera förmåner som du har nytta av både på jobbet och på fritiden.
Vad tror du, kan det här vara något för dig? Då vet du vad du ska göra. Vi ser verkligen fram emot att få höra ifrån dig!
Vill du veta mer?
Har du frågor om rekryteringsprocessen? Maila till HRRekrytering@sodra.com
.
Har du frågor om tjänsten eller arbetsplatsen? Kontakta rekryterande chef Lena Marie Broström, Lena.Marie.Brostrom@sodra.com
.
Fackliga frågor hänvisas till:
Ledarna - Per Wildiér, Per.Wildier@sodra.com
Unionen - Anne-Christine Svensson, anne-christine.svensson@sodra.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Skicka din ansökan via länken senast den 26 juli.
På grund av semestertider dröjer återkoppling på din ansökan något, vi kommer påbörja urvalet efter sista ansökningsdag.
Vi använder tester som en del i rekryteringsprocessen, och undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Bakgrundskontroll kan komma tillämpas.
Var med och bygg ett hållbart samhälle
Södra är ett av landets största skogsindustribolag och ägs gemensamt av fler än 50 000 familjeskogsbruk i södra Sverige. Förutom att utveckla skogsbruket strävar vi efter att alltid använda skogsråvaran på det mest effektiva och klimatsmarta sättet. Pappersmassa, trävaror, textilmassa och bioprodukter är bara några exempel. Genom att arbeta tillsammans har vi styrkan, engagemanget och modet som krävs för att bygga ett hållbart samhälle. Det sker med fötterna på marken, med örat mot omvärlden och med blicken framåt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7977531-2081074". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södra Skogsägarna ekonomisk förening
, https://karriar.sodra.com
Södra Cell Värö (visa karta
)
432 86 VÄRÖBACKA Arbetsplats
Södra Jobbnummer
9988045