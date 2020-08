Laboratoriebiträde till Eurofins Miljölabb! - Eurofins Environment Testing Sweden AB - Kemiingenjörsjobb i Lidköping

Eurofins Environment Testing Sweden AB / Kemiingenjörsjobb / Lidköping2020-08-25FöretagsbeskrivningEurofins är en global ledare inom området "Testing for Life" med mer än 47.000 medarbetare runtom i världen. Under de senaste 20 åren har Eurofins varit ett av de snabbast växande företagen i världen tack vare innovation inom teknik och service.Vår verksamhet bygger på våra fyra hörnstenar: Vår kund, Kvalitet, Yrkesstolthet tillsammans samt Professionalism och hållbarhet. Läs mer på www.eurofins.se. 2020-08-25Just nu har vi behov av att anställa personer till tidsbegränsade anställningar med start omgående.Tillsammans med ett härligt gäng kommer du upparbeta diverse mark- och miljöprover på vårt miljölabb i Lidköping.KravspecifikationDu är en positiv individ som trivs att arbeta på en arbetsplats i högt tempo, du tycker om att planera och strukturera din dag och trivs med att behöva vara flexibel. Du värnar om dina kollegor och har en god samarbetsförmåga.Vi söker dig som har fullgjord gymnasieutbildning, gärna inom naturvetenskap. Om du har tidigare erfarenhet av laboratoriearbete eller produktionsinriktad verksamhet är detta meriterande.Då arbetsbeskrivningar och rutiner är på svenska, förutsätter vi att du behärskar språket väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Ytterligare informationTjänsten är tidsbegränsad med chans till förlängning under kommande vår. Timanställning, dagtid, förskjuten arbetstid förekommer.För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sara Carlsson, HR generalist, 010-490 8057.Välkommen med din ansökan till oss där våra tjänster dagligen ger ett positivt avtryck i den värld vi lever i. Det är vad vi kallar "Testing for Life" och gör att det känns lite extra bra att gå till jobbet varje dag. Vi går igenom ansökningar löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut, så sök redan idag!Varför Eurofins? Dina kunskaper, färdigheter och personliga utveckling är vår mest värdefulla tillgång och en förutsättning för vår framgång. För dig innebär detta en möjlighet att få delta i spännande och utmanande projekt vilket ger dig goda möjligheter att kontinuerligt utvecklas professionellt. Samtidigt får du möjlighet att arbeta i ett företag som befinner sig en mycket spännande och expansiv fas. 2019 genererade Eurofins 4.56 miljarder Euro i omsättning. Vi har 800 laboratorier och våra 47 000 medarbetare finns i över 50 länder.Sista dag att ansöka är 2020-09-04Eurofins Environment Testing Sweden ABSjöhagsgatan53119 LIDKÖPING5332236