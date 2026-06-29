Laboratorieassistent till Vesta Si
Academic Work Sweden AB / Biomedicinjobb / Sundsvall Visa alla biomedicinjobb i Sundsvall
2026-06-29
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Vill du arbeta i en varierad laboratorieroll där kvalitet, analys och noggrannhet står i fokus? Hos Vesta Si får du möjligheten att bli en del av ett innovativt företag som utvecklar, tillverkar och säljer keramiska material. Här får du arbeta i en tekniskt spännande miljö där du tillsammans med engagerade kollegor bidrar till att säkerställa hög kvalitet i företagets produkter. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Vesta Si är en del av SKF-koncernen och tillverkar, utvecklar och levererar avancerade keramiska pulver och material som spelar en viktig roll i industriprodukter med höga krav på precision och prestanda, särskilt inom kul- och rullager.
I Ljungaverk arbetar cirka 25 medarbetare och i rollen kommer du att ha nära samarbete med både övriga kollegor i laboratoriet och kollegor i andra delar av verksamheten. Samarbetet präglas av struktur, kvalitetstänk och kontinuerliga förbättringar.
Du anställs som konsult hos Academic Work och arbetar på uppdrag av Vesta-Si. Uppdraget är långsiktigt och för rätt person finns goda möjligheter till fortsatt utveckling inom företaget.
Du erbjuds
Vara en del av ett företag som gör stora investeringar och satsar för framtiden
En trygg och långsiktig arbetsgivare inom SKF-koncernen
En varierad vardag i en prestigelös kultur
Vara en del av ett härligt team som har roligt tillsammans på arbetetDina arbetsuppgifter
I rollen kommer du huvudsakligen att arbeta med rutinanalyser av keramiska pulver inom kvalitetskontroll. Det ingår även att dokumentera och rapportera analysresultat, utföra underhåll av laboratorieutrustning samt bidra till ordning och struktur i laboratoriemiljön.
Du kommer bland annat att:
Genomföra rutinanalyser av keramiska pulver inom kvalitetskontroll
Dokumentera och rapportera analysresultat i företagets system
Utföra rutinunderhåll av laboratoriets utrustning
Säkerställa god ordning och reda i laboratoriemiljön
Stötta andra delar av verksamheten med processutvecklingsarbete
Vi söker dig som
Har en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning på gymnasienivå
Har god laboratorievana, med fördel från ett material-, fysik- eller kemilab
Har god dator- och systemvana
Har goda kunskaper i engelska i både tal och skrift, detta då det är koncernspråk
Det är meriterande om du har:
En eftergymnasial utbildning, gärna inom materialvetenskap, fysik eller kemi
Erfarenhet från tillverkande industri
Erfarenhet av ISO 9001:2015
Andra språkkunskaper än engelska
Vi ser gärna att du har kunskap inom ett eller flera av följande områden:
Analys av keramiska material
Analys av pulverformiga material
Samt en eller flera av följande analystekniker:
Röntgendiffraktion
Röntgenfluorescens
Specifik yta med gasadsorption (BET)
Partikelstorleksmätningar
Kol- och syremätningar med förbränningsteknik
Våtsiktning av pulver
För denna tjänst kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att passa i rollen ser vi att du är strukturerad, kvalitetsmedveten och ansvarstagande. Du har ett öga för detaljer och trivs med att arbeta metodiskt, samtidigt som du är en lagspelare som bidrar till en prestigelös kultur där alla hjälps åt och tar ansvar tillsammans.
Vidare ser vi att du är:
Ansvarstagande
Ordningsam
Hjälpsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZW9YNE". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Sjögatan 23 (visa karta
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852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9982776