Laboratorieassistent till kund i Västerås
Manpower AB / Laborantjobb / Västerås Visa alla laborantjobb i Västerås
2025-09-02
Har du erfarenhet av laboratoriearbete och vill ta nästa steg i din karriär? Trivs du i en miljö där noggrannhet, samarbete och utveckling står i fokus? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig. Just nu söker vi på ManpowerGroup flera laboratorieassistenter till vår kund i Västerås.
Plats: Västerås - Finnslätten
Start: Snarast möjligt
Uppdrag: Konsultuppdrag ca 8 månader, med möjlighet till förlängning
Om jobbet
I rollen som laboratorieassistent blir du en viktig del av teamet och ansvarar för att laboratoriets dagliga rutiner fungerar smidigt. Arbetsuppgifterna varierar men omfattar bland annat:
* Förberedelse, kalibrering och underhåll av laboratorieutrustning
* Hantering och förberedelse av prover
* Insamling, dokumentation och rapportering av data
* Säkerställande av att arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter följs
* Lager- och materialhantering kopplat till labbverksamheten
Vem söker vi?
För att trivas i rollen ser vi att du är strukturerad, noggrann och flexibel. Du har lätt för att samarbeta i team men tar också ansvar för dina egna arbetsuppgifter. När tempot är högt behåller du fokus, hittar lösningar och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi ser att du har:
* Några års erfarenhet av laboratoriearbete från industri, utbildning eller forskning (omfattande praktik kan också vara relevant)
* Utbildning inom naturvetenskap eller motsvarande kunskaper genom annan utbildning eller arbetslivserfarenhet
* Flytande kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta enligt GMP eller andra kvalitetssystem.
Vad kan Manpower Group erbjuda dig?
ManpowerGroup är ett värderingsstyrt bolag med konsulternas karriärmål i fokus med ett långsiktighet engagemang i våra konsulter för att skapa balans mellan privatliv och arbetsliv. Hos oss får du en trygg anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension, försäkringar enligt kollektivavtal och ett årligt karriärsamtal med din personliga Konsultchef. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård är exempel på annat som vi erbjuder alla våra anställda.Publiceringsdatum2025-09-02
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Urvalet sker löpande. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2d2ab0ad-b7dd-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Manpower Kontakt
Eric Carlsson eric.carlsson@jeffersonwells.se Jobbnummer
9487529