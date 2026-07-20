Laboratorieassistent
Region Gotland / Biomedicinjobb / Gotland Visa alla biomedicinjobb i Gotland
2026-07-20
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LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland omfattar Kemlab, Blodcentralen, Mikrobiologen och Vattenlab. På vårt multidisciplinära sjukhuslaboratorium lägger vi stor vikt både vid medarbetarnas trivsel och vid vårt kvalitetsarbete.
Ö-läget kräver det stora sjukhusets resurser och innebär samtidigt det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Inom sjukvården på Gotland byggs nära samarbeten snabbt, beslutsvägarna är korta vilket skapar smidighet för patienter och medarbetare.
Tjänsten är ett vikariat på ett år med möjlighet till förlängning och fast anställning.Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Vill du bidra till säkert dricksvatten och en hållbar miljö på Gotland? På Vattenlaboratoriet arbetar vi med analyser som är viktiga för både invånare, besökare och verksamheter över hela ön.
Vattenlaboratoriet är en liten och specialiserad arbetsgrupp där du arbetar nära erfarna kollegor och får möjlighet att följa hela analyskedjan – från provmottagning till färdigt analysresultat. Som en del av ett mindre laboratorium erbjuds du ett varierat arbete med stora möjligheter att utveckla bred kompetens inom både mikrobiologiska och kemiska vattenanalyser.
Hos oss får du arbeta med:
mikrobiologiska och kemiska analyser av vattenprover
automatiserade och manuella analysmetoder
provmottagning, registrering och administration av prover
reagensberedning och kvalitetsarbete
kontakt med kunder
Vem är du?
Du har högskoleutbildning inom biologi, kemi, miljövetenskap, miljöanalys eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Meriterande är om du har praktisk erfarenhet av livsmedelsmikrobiologi eller analytisk kemi och arbete inom kvalitetssystemet SS-EN ISO/IEC 17025.
Du har goda kunskaper i svenska i såväl tal och skrift. Du har ett positivt bemötande gentemot våra kunder och har förmågan att förklara och hjälpa dem med olika frågeställningar. Förutom god datorvana är du kvalitetsmedveten, noggrann, har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt. Det är viktigt att du är flexibel, trivs med varierade arbetsuppgifter och har lätt för att anpassa dig till förändrade behov. Du är även nyfiken och tycker om att lära dig nya saker
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
St: Göransgatan 5 (visa karta
)
621 55 VISBY Arbetsplats
Laboratoriemedicinskt centrum Gotland Kontakt
Linda Johansson, Naturvetarna 0498-268054 Jobbnummer
10006774