Laboratorieassistent
Swedish Smokeless Solutions AB / Biomedicinjobb / Enköping Visa alla biomedicinjobb i Enköping
2026-06-30
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Vi söker en laboratorieassistent!
Du kommer att arbeta i laboratoriet på vår produktionsanläggning där vi producerar tobaks- och nikotinprodukter. Som laboratorieassistent assisterar du befintlig laboratoriepersonal, utför analyser och kvalitetskontroller samt bidrar till att säkerställa våra produkters kvalitet och säkerhet.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
pH-analyser
Fuktanalys (LOD)
Provberedning och provhantering
Kalibrering av instrument
Stickprovstagning och kvalitetskontroller
Dokumentation av resultat
Stöd i det dagliga laboratoriearbetet
Säkerställande av god produktionshygien
I denna roll behöver du vara noggrann, ansvarsfull och kvalitetsfokuserad. Du har en god kommunikationsförmåga och trivs med att samarbeta i team.Publiceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
Relevant eftergymnasial utbildning
Goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta med LCMS-instrument
ISO-erfarenhet i laboratoriemiljö
Erfarenhet av tobaks- och nikotinprodukter
Välkommen med din ansökan!
Om Swedish Smokeless
Swedish Smokeless Solutions AB är en ledande svensk tillverkare av snus, tuggtobak och tobaksfritt snus, så kallat vitt snus. Produktionen sker framför allt i Enköping på vår moderna produktionsanläggning där över 300 anställda producerar miljontals snusdosor som exporteras till länder över hela världen.
Våra medarbetare kommer från vitt skilda bakgrunder och kulturer, och arbetar med alla möjliga arbetsuppgifter som projektledare, maskinoperatörer, kvalitetskontrollanter, administratörer, lagerarbetare och mycket mer.
Företaget grundades för över 20 år sedan och många av ledarna i verksamheten har börjat i enklare roller och sedan arbetat sig upp. Detta är något vi är mycket stolta över och vill satsa på. Hos oss får du stora möjligheter att prova på olika roller och yrken. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: job@swedishsmokeless.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lab". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedish Smokeless Solutions AB
(org.nr 556777-8419), https://swedishsmokeless.com/sv/
Varggatan 13 (visa karta
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749 40 ENKÖPING Jobbnummer
9985351