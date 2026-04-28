Laboratorieanalytiker till Norrmejerier, Umeå mejeri
Norrmejerier Ekonomisk fören / Laborantjobb / Umeå Visa alla laborantjobb i Umeå
2026-04-28
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrmejerier Ekonomisk fören i Umeå
, Robertsfors
, Skellefteå
, Lycksele
, Luleå
eller i hela Sverige
Är du noggrann, analytisk och vill arbeta med livsmedelssäkerhet och kvalitet? Vi söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss och arbeta i ett rutinlab där sensorik, kemi och mikrobiologi möts. Välkommen med din ansökan!
Din vardag hos oss
Vi söker nu en laboratorieanalytiker som vill arbeta med både rutinmässiga analyser och metodutveckling i en dynamisk och viktig del av livsmedelskedjan. I rollen som laboratorieanalytiker kommer du att arbeta med ett brett spektrum av analyser kopplade till livsmedelsproduktion. Arbetet omfattar såväl kemiska och mikrobiologiska analyser som sensorisk bedömning. Du ansvarar för att genomföra analyser av hög kvalitet enligt gällande rutiner, rapportera resultat i vårt labbdatasystem och hantera eventuella avvikelser.
I arbetsuppgifterna ingår även provtagning och kontroll av produktionsmiljöer samt aktivt deltagande i arbetet med kvalitet och livsmedelssäkerhet och uppdatering av styrande dokument. En viktig del av rollen är också att bidra till utvecklingen av våra arbetssätt för att säkerställa att allt vi gör skapar värde för verksamheten - och i förlängningen, för våra konsumenter.
Vem är du?
Som person är du noggrann, systematisk och kvalitetsmedveten. Du trivs med att arbeta i en grupp där samarbete och tät dialog är avgörande för att nå resultat. Arbetet ställer ibland krav på flexibilitet och förmåga att hantera snabba omställningar, vilket gör att du behöver trivas i en föränderlig miljö.
Eftersom tjänsten innebär mycket rörelse och arbete stående i produktionsmiljö är en god fysisk grundkondition också en fördel. Vi tror att du som söker är en engagerad person som bidrar till en positiv arbetsmiljö och som har lätt för att samarbeta.
Vi tror att du som söker har en naturvetenskaplig högskoleutbildning, exempelvis biomedicinsk analytiker, inom biomedicin, eller bioteknik och att du har tidigare erfarenhet av laboratoriearbete. Det är meriterande om du har arbetat inom livsmedels- eller läkemedelsbranschen. Erfarenhet av kalibrering, labbdatasystem och mikrobiologiskt arbete är också positivt. Du behöver kunna kommunicera obehindrat på svenska, både muntligt och skriftligt.
Vi erbjuder dig
Norrmejerier är ett norrländskt livsmedelsföretag och en viktig samhällsaktör, som gör gott. Tillsammans förenas vår passion och mångåriga hantverk med tekniska färdigheter när vi förädlar mjölk till produkter i världsklass. På Norrmejerier arbetar vi med produkter och varumärken som folk i hela landet känner till och gillar - och som är en viktig del av människors liv.
Här kommer du att arbeta hos en av Umeås största privata arbetsgivare, ett levande företag med mejerier i Umeå och Burträsk, och vi ägs av norrländska mjölkbönder. Norrländsk mjölkproduktion är en förutsättning för långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning. Vi tänker och agerar långsiktigt utifrån naturens begränsningar.
Norrmejerier är ett stort, men litet företag där varje enskild medarbetare är betydelsefull. Hos oss finns utrymme att växa och ta ansvar. Vi skapar möjligheter för mångfald och utveckling, vi gör skillnad och vi gör det tillsammans.
Annat viktigt att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning där du arbetar dagtid och har schemalagt arbete vissa helger. Tillträde augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vid frågor om tjänsten kontakta:
Annika Höjer, Chef Lab Umeå och Burträsk, Annika.Hojer@norrmejerier.se
, telefon: 090-18 28 78
Facklig kontaktperson:
Kontakta vårt kundcenter för att nå våra fackliga kontaktpersoner inom Livsmedelsarbetareförbundet, Unionen och Ledarna på telefon: 090-18 28 00.Publiceringsdatum2026-04-28Så ansöker du
Välkommen med din ansökan med CV och ett personligt brev där du berättar mer om dig själv, vad du brinner för i din yrkesroll och varför du vill jobba med oss. Sista ansökningsdag är 17 maj.
ID-handling som styrker din ansökan tas med vid en eventuell intervju.
Har du skyddad identitet, vänligen hör av dig till växeln på tel: 090-18 29 00 för att komma i kontakt med HR om hur du ska gå tillväga med din ansökan.
Kvalifikationer
Relevant naturvetenskaplig högskoleutbildning
Erfarenhet av laboratoriearbete
Kommunicerar obehindrat på svenska, både muntligt och skriftligt
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom livsmedels- eller läkemedelsbranschen
Erfarenhet av instrumentering, kalibrering, labbdatasystem
Erfarenhet av mikrobiologiskt arbete Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrmejerier Ekonomisk fören
Mejerivägen 2 (visa karta
)
906 22 UMEÅ Arbetsplats
Umeå mejeri Jobbnummer
9881305