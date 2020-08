Laborant instrumentanalys, NFC Linköping - Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum - Kemistjobb i Linköping

Prenumerera på nya jobb hos Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum

Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum / Kemistjobb / Linköping2020-08-24Nationellt forensiskt centrum, NFC, är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. Verksamheten har sitt huvudsäte i Linköping och finns även i Stockholm, Göteborg och Malmö. Antalet anställda är sammanlagt cirka 500 personer. NFC:s uppgift är att som opartiskt expertorgan utföra undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter. NFC har även ansvaret för en enhetlig och kvalitetssäkrad forensisk process inom hela Polismyndigheten som omfattar laborativ verksamhet, kriminalteknik och it-forensik. Dessutom ansvarar NFC för forskning och utveckling, expertstöd samt utbildning inom det forensiska området. Idag består NFC av nio sektioner med verksamhet inom områden som informationsteknik, biologi, droganalys, kemi och teknik, samt ett kansli.NFC expanderar och nu söker vi medarbetare till en nyskapad instrumentanalysgrupp. Gruppen består idag av 10 medarbetare och hör till Kemi- och tekniksektionen. Gruppen kommer bl.a. att utföra instrumentanalyser på sektionen.Kemi- och tekniksektionenKemi- och tekniksektionen vid NFC i Linköping arbetar med klassisk kriminalteknik. Inom kemi- och teknik utförs främst olika typer av jämförelser, exempelvis av vapen, fingeravtryck, fibrer, skospår, däck, inbrottsverktyg, explosivämnen, färger, glas och kulor. Dessutom ansvarar sektionen för forskning och utveckling, expertstöd samt utbildning inom sektionens olika ämnesområden. Sektionen har cirka 100 anställda och är indelad i tio grupper.2020-08-24Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av spårsäkring av material, mikroskopering och instrumentanalyser. Därför förväntas du kunna dokumentera dina välutförda undersökningar med god kvalité. Instrumenttekniker som är aktuella i dagsläget är SEM (svepelektronmikroskopi), FT-IR (Fourier Transform Infraröd Spektroskopi) samt GC (Gaskromatografi) med flertalet olika detektionsmetoder. Arbetsuppgifterna kan komma att utökas beroende på sökandes bakgrund och utvecklingspotential samt verksamhetens behov.KRAVVi vill att du som söker har:Eftergymnasial utbildning inom kemiområdet på max magisternivå eller motsvarande efterfrågad kompetens inom kemi, förvärvadpå annat sätt och som myndigheten bedömer är relevantRollen kräver att du måste ha ett fullgott färg-, siffer- och bokstavsseendeGoda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skriftGod dator- och dokumentationsvanaMERITERANDEDet är meriterande ifall du har:Erfarenhet av laboratoriearbete relevant för anställningen, t ex instrumentanalyser som svepelektronmikroskopering ochgaskromatografi.Erfarenhet av kvalitetsarbete som exempelvis ISO17025, instrumentvalideringar mm.PERSONLIGA EGENSKAPERArbetet ställer krav på att du kan planera och organisera ditt arbete. Det är viktigt att du kan samarbeta och kommunicera med andra, har en positiv grundinställning och att du aktivt bidrar till ett bra arbetsklimat.Därför söker vi dig som:är positivt inställd och som trivs med att arbeta i en rutinbetonad rollär pålitlig, noggrann, produktionsinriktad och kan tempoväxla för att lösa gruppens uppdraghar god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt, såväl i teamkvalitetsmedveten, ansvarsfull och anpassningsbar när situationen kräver detVi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet!ÖVRIGTAnställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månaderArbetsort: LinköpingArbetstid: VeckoplaneradTillträde: Snarast och enligt överenskommelseFunktion: LaborantEnligt gällande lagstiftning kräver anställningen att blivande anställd lämnar ett DNA-prov för registrering i myndighetens elimineringsdatabas.Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult.Varmt välkommen med din ansökan!PolismyndighetenPolismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet påVaraktighet, arbetstidHeltid. Heltid Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-09-07Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum5331598