Labbtekniker (vikariat 80%) till kund i Norrköping
2026-04-23
Ta chansen att arbeta i en spännande laboratoriemiljö hos vår kund i Norrköping! Vi söker nu en labbtekniker för ett vikariat på 80% med start så snart som möjligt och som sträcker sig året ut.
Har du tidigare arbetat i laboratoriemiljö eller nyligen avslutat en relevant utbildning? Då kan detta vara en perfekt möjlighet för dig att få värdefull erfarenhet i en utvecklande roll.
Som labbtekniker arbetar du med drifts- och kvalitetsanalyser i laboratoriet. Du ansvarar för provtagning i fabrik, genomför analyser och rapporterar resultat i labbdatasystem. Rollen innefattar även administration av miljö- och produktprover till externa laboratorier.
Genom daglig uppföljning av både utgående produkter och inkommande råvaror är du med och säkerställer hög produktkvalitet. Du arbetar även med provtagning och analys av vatten från reningsverk samt bidrar till att säkerställa produktsäkerheten.
Du har också ansvar för att säkerställa driftsäkerhet och noggrannhet i laboratoriets instrument.

Dina arbetsuppgifter
Ta produktionsrelaterade prover och utföra analyser enligt instruktioner
Dokumentera och rapportera resultat
Utföra underhåll av laboratorieutrustning
Delta i förbättringsarbete av processer och metoder
Rapportera avvikelser enligt gällande rutiner
Bidra till en god arbetsmiljö tillsammans med teamet
Vi söker dig som har erfarenhet från liknande arbete eller har en avslutad utbildning inom relevant område, exempelvis kemi, bioteknik eller liknande.
För att trivas i rollen ser vi att du:
Är noggrann, strukturerad och har ett intresse för laboratoriearbete
Har god samarbetsförmåga samtidigt som du tar eget ansvar
Har god datorvana och lätt för att lära dig nya system
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Då arbetet innefattar provtagning både inne i fabrik och utomhus, ibland på hög höjd, är det viktigt att du inte är höjdrädd. Arbete i trånga utrymmen kan också förekomma.Övrig information
Omfattning: 80%
Anställningsform: Vikariat året ut
Placering: Norrköping
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
