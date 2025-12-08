Labbtekniker till kund i Norrköping
2025-12-08
Ta chansen redan idag och ansök för att få möjlighet att arbeta på det spännande kund i Norrköping! Vi arbetar med löpande urval
Om jobbet
Har du tidigare jobbat inom laboratoriemiljö eller är du en student som söker labberfarenhet på sidan av dina studier samt ute efter sommarjobbet för 2026?
Här har du en möjlighet att få relevant arbetslivserfarenhet på ditt CV redan innan du startat din framtida karriär eller bygga på ditt CV ännu mer från tidigare erfarenheter i rollen.
Som laboratorietekniker genomför du drifts- och kvalitetsanalyser på laboratoriet.
Du hämtar prover ute i fabrik och genomför analys, rapporterar in resultat i labbdatasystemet, samt administrerar miljö- och produktprover till externa laboratorium.
Genom daglig uppföljning av de utgående produkterna etanol och foder samt den ingående råvaran spannmål säkerställer du som laboratorietekniker produktkvalitén.
Provtagning och analys på vatten från reningsverk samt provtagning för att säkerställa produktsäkerheten ingår i tjänsten.
Du kommer ansvara för att säkerställa driftsäkerheten och mätnoggrannheten på laboratorieinstrumenten.

Dina arbetsuppgifter
• Ta produktionsrelaterade prover och analyser enligt gällande instruktioner.
• Dokumentera resultat.
• Utföra underhåll av laboratorieutrustning.
• Aktivt delta i arbetet med förbättring och vidareutveckling av processer och metoder.
• Rapportera avvikelser i enlighet med aktuella rutiner för hantering av avvikelser.
• Tillsammans med labbgruppen verka för en god arbetsmiljö.
DETTA SÖKER VI
Din profil
Vi söker dig som antingen har något år eller två bakom dig i liknande roll alternativt så studerar du idag på högskola eller universitet inom relevant område för tjänsten, och vill jobba vid sidan av studierna. För att trivas i rollen bör du tycka om analysarbete och vara noggrann, strukturerad och brinner för det laborativa arbetet. En annan viktig egenskap är att du trivs i grupp där du tar ansvar för att skapa resultat genom samarbete men samtidigt har ett starkt självledarskap och ägandeskap till det du tar dig till att göra.
Vidare har du god datorvana och god förmåga att sätta dig in i nya system och program. Du har flytande kunskaper i engelska och i svenska både tal och skrift.
Då det förekommer att man tar prover ute i fabriken från silos och andra högre punkter så är det viktigt att du inte är höjdrädd.
En säker arbetsmiljö är viktigt för oss och vi förväntar oss att du följer rutiner och skyddsföreskrifter som finns på platsen.
Är du den vi söker?Så ansöker du
Intervjuer och urval kommer att ske löpande.
Vänligen kontakta ansvarig rekryterare Tobias Hermansson vid frågor och information om tjänsten.
