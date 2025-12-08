Labbtekniker heltid till kund i Norrköping.
Ta chansen redan idag och ansök för att få möjlighet att arbeta på ett spännande företaget i Norrköping!
Om jobbet
Har du tidigare jobbat inom laboratoriemiljö eller/och har du precis avslutat dina studier med meriterande inriktning mot tjänsten och redo för att komma ut i arbetslivet?
Här har du en möjlighet att få relevant arbetslivserfarenhet på ditt CV oavsett om du har tidigare erfarenhet eller inte, vi letar efter rätt person med rätt attityd som ska platsa väl i vårt härliga gäng hos kunden i Norrköping.
Som laboratorietekniker genomför du drifts- och kvalitetsanalyser på laboratoriet.
Du hämtar prover ute i fabrik och genomför analys, rapporterar in resultat i labbdatasystemet, samt administrerar miljö- och produktprover till externa laboratorium.
Genom daglig uppföljning av de utgående produkterna samt den ingående råvaran säkerställer du som laboratorietekniker produktkvalitén.
Provtagning och analys på vatten från reningsverk samt provtagning för att säkerställa produktsäkerheten ingår i tjänsten.
Du kommer ansvara för att säkerställa driftsäkerheten och mätnoggrannheten på laboratorieinstrumenten.

Dina arbetsuppgifter
• Ta produktionsrelaterade prover och analyser enligt gällande instruktioner.
• Dokumentera resultat.
• Utföra underhåll av laboratorieutrustning.
• Aktivt delta i arbetet med förbättring och vidareutveckling av processer och metoder.
• Rapportera avvikelser i enlighet med aktuella rutiner för hantering av avvikelser.
• Tillsammans med labbgruppen verka för en god arbetsmiljö.
DETTA SÖKER VIProfil
Vi söker dig som antingen har något år eller två bakom dig i liknande roll alternativt så har du studerat och gått klart dina studier med relevant utbildning på högskola eller universitet inom området relevant för tjänsten. För att trivas i rollen bör du tycka om analysarbete och vara noggrann, strukturerad och brinner för det laborativa arbetet. En annan viktig egenskap är att du trivs i grupp där du tar ansvar för att skapa resultat genom samarbete men samtidigt har ett starkt självledarskap och ägandeskap till det du tar dig till att göra.
Vidare har du god datorvana och god förmåga att sätta dig in i nya system och program. Du har flytande kunskaper i engelska och i svenska både tal och skrift.
Då det förekommer att man tar prover både inne och ute i fabriken, ibland på hög höjd så är det viktigt att du inte är höjdrädd. Likaså förekommer emellanåt arbete i trånga utrymmen, så det behöver kunna hanteras.
En säker arbetsmiljö är viktigt för oss och vi förväntar oss att du följer rutiner och skyddsföreskrifter som finns på platsen. Denna tjänst är en behovsanställning.
Är du den vi söker?Så ansöker du
Intervjuer och urval kommer att ske löpande.
Vänligen kontakta ansvarig rekryterare Tobias Hermansson vid frågor och information om tjänsten.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Olai Kyrkogata 38 (visa karta
)
602 32 NORRKÖPING Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Tobias Hermansson tobias.hermansson@studentconsulting.com Jobbnummer
9633381