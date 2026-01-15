Labbadministratör till Nordtec Instrument AB i Göteborg
2026-01-15
Hos vår kund blir du en del av ett prestigelöst och hjälpsamt team där öppenhet värderas högt. De erbjuder en dynamisk roll där ingen dag är den andra lik, perfekt för dig som söker en omväxlande och stimulerande arbetsmiljö med full upplärning på plats.
OM TJÄNSTEN
Som Labbadministratör är du laboratoriets spindel i nätet, ansvarig för att säkerställa smidiga flöden och en utmärkt kundupplevelse. Rollen innebär en kombination av kundkontakt, administrativt arbete och hantering av teknisk utrustning. I nära samarbete med labbchefen och kalibreringsteamet sköter du löpande kontakt med kunder samt hanterar leveranser och administration samtidigt som du bidrar till en positiv arbetsmiljö.
För att ge dig bästa förutsättningar att lyckas i din nya roll kommer du dels få en gedigen introduktion samt tilldelas en mentor som vägleder dig.
Detta är ett konsultuppdrag till en början vilket innebär att du blir anställd som uppdragskonsult hos oss på Academic Work. Fungerar samarbetet bra mellan samtliga parter finns det goda möjligheter till en fast anställning hos kunden i framtiden.
Du erbjuds
En gedigen och omfattande introduktion där du får lära dig allt från grunden. Du får en varierande roll med möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med härliga kollegor.
• Få arbeta i en utvecklande och spännande miljö
• Bli en del av ett sammansvetsat och härligt team
• Stora utvecklingsmöjligheter om du själv vill
Dina arbetsuppgifter
Rollen som Labbadministratör är mångfacetterad och innebär att du hanterar allt från kundkommunikation och administrativt stöd till praktisk hantering av tekniska instrument. Du kommer att vara en nyckelperson i laboratoriets dagliga drift och bidra till att lösa komplexa frågor.
• Hantera inkommande kundkontakt via telefon och mejl.
• Bemöta kunder som besöker laboratoriet.
• Ansvara för mottagning och uppackning av tekniska instrument.
• Utföra funktionskontroll och enklare service på instrument, som batteribyten och identifiering av serienummer.
• Strukturera och sortera laboratoriets inkommande ärenden.
• Vara en central kontaktpunkt för laboratoriets dagliga flöden.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en godkänd gymnasial utbildning.
• Har ett genuint tekniskt intresse.
• Har erfarenhet av kundservice eller en liknande roll.
• Har obehindrade kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift då det krävs för arbetet.
Det är meriterande om du har
• Förmåga att hantera enklare teknisk felsökning eller service.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Hjälpsam
• Social
• Ansvarstagande
Du arbetar strukturerat och trivs med administrativa uppgifter. Du har en god förmåga att bemöta människor och behåller ett gott humör i kundkontakt. Du är snabblärd, driven och har en stark vilja att hitta lösningar. Med ett genuint intresse för teknik och en nyfikenhet på teknisk utrustning tar du ansvar för dina uppgifter och ser till att slutföra dem. Som person är du prestigelös, varm och hjälpsam.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Nordtec Instrument AB är ett svenskt teknikföretag som specialiserar sig på mätteknik och relaterade tjänster för professionella kunder inom flera branscher. Företaget är baserat i Göteborg och har funnits sedan 1976 med verksamhet inom försäljning, service och kalibrering av mätinstrument. Nordtec har de senaste åren utvecklat sin kalibreringsverksamhet genom utökat samarbete med Testo Industrial Services, vilket ger tillgång till fler metoder och en bredare serviceportfölj. Utbyggnad av laboratorier och fler kalibreringsmetoder är en del av framtidsplanerna. Varaktighet, arbetstid, etc.
