Labassistent
Institutionen för biokemi och biofysik söker en (laboratorieassistent) kemistudent på kandidatprogrammet för tillfälliga och enklare laborativa uppdrag med placering på Science for Life Laboratory. Institutionen för biokemi och biofysik vid Stockholms universitet avser att tillfälligt (på timme) ta in en laboratorieassistent vid faciliteten Biochemical and cellular assays på läkemedelsplattformen i Solna. Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett nationellt centrum för storskalig biovetenskap med fokus på hälso- och miljöforskning. Centret, som startade som ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet, kombinerar bred kompetens inom translationell medicin och molekylär biovetenskap med modern avancerad teknisk utrustning och kunskap runt dessa tekniker. Centret rymmer också den nationella plattformen för akademisk läkemedelsforskning och utveckling (SciLifeLab Drug Discovery & Development). Personalen inom SciLifeLab DDD består av ett femtiotal högt motiverade forskare, företrädesvis med industriell erfarenhet av läkemedelsutveckling, vars uppgift är att stötta svenska akademiska forskare i att ta fram fler tidiga läkemedelskandidater.
Mer information om oss finns på: Institutionen för biokemi och biofysik.Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att vid behov (efter överenskommelse) utföra laborativa hanteringar eller dokumentation för att slutföra moment för de forskare som arbetar vid SciLifeLab DDD. Det kan t ex handla om inventering, att överföra nya bioaktiva föreningar eller intermediat till standardiserade vialer, registrera kemisk struktur och metadata i IT-system och databaser eller att systematisera förvaringen av intermediat för enkel tillgänglighet. Arbetet innefattar hantering av små mängder kemikalier med okänd toxicitet.Kvalifikationer
Kvalifikationskrav: Vi söker en junior kemist med en pågående utbildning på kandidatnivå i kemi. Sökande ska där ha avklarat minst en kurs med laboration i organisk kemi och vara bekant med organkemiska strukturer och funktionella grupper. Erfarenhet av arbete med ChemDraw och excel är ett krav. Du ska kunna uttrycka dig väl på engelska, i både tal och skrift.
Önskvärda kvalifikationer: Tidigare erfarenhet av arbete med registrering i kemidatabas, arbete med dokumentation i elektronisk labbok och substanshantering är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper så som servicekänsla, noggrannhet och förmåga att organisera, prioritera och färdigställa.
Om anställningen
Anställningen avser en intermittent visstidsanställning och gäller kortare uppdrag per timme med max 2 uppdragstillfällen per månad. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.
Anställning efter överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av Enhetsshef, Biochemical and cellular assays, SciLifeLab DDD: Mathias Färnegårdh, tfn: 070-5881768 mathias.farnegardh@scilifelab.se
eller
PhD Christoffer Bengtsson, SciLifeLab DDD. tfn: 070-2323900 christoffer.bengtsson@scilifelab.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
106 91 STOCKHOLM
Institutionen för biokemi och biofysik
