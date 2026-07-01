Lab Coordinator
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH / Laborantjobb / Solna Visa alla laborantjobb i Solna
2026-07-01
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Vi söker nu en erfaren Lab-Coordinator till SciLifeLab - varmt välkommen med din ansökan!
Om SciLifeLab
SciLifeLab är ett internationellt ledande centrum för forskning inom LifeScience. Verksamheten drivs av KTH, KI, SU och UU. Här sammanförs ledande forskare från de ledande universiteten. Grunden till samarbetet är excellens, att kunna möjliggöra forskning som är så högteknologisk att den annars inte vore möjlig i Sverige. På SciLifeLab applicerar vi inte bara den senaste och mest avancerade tekniken, vi är med och tar fram den.
Den största hubben för SciLifeLab är SciLifeLab Campus Solna. I byggnaden rör sig ca 1300 dedikerade forskare med supportpersonal. Här finns moderna labb som hela tiden anpassas och utvecklas för att kunna ackommodera spjutspetsforskning med de senaste standarderna och metoderna.
Om avdelningen/gruppen
På SciLifeLab Campus Solna jobbar Site Support-gruppen, vars syfte är att möjliggöra och tillgängliggöra den infrastruktur som forskarna behöver. Här blir man del av ett trevligt team om 8 personer som har hög kompetens och hög servicenivå. Du blir anställd genom KTH, och placerad på Campus Solna. Som Lab-Coordinator kommer du att jobba nära kollegorna i Site Support då många arbetsuppgifter överlappar eller delas i Teamet. Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Arbetet kombinerar service och support i forskningsmiljö.
Hjälpa våra hyresgäster att navigera olika tekniska spörsmål som kan uppstå i driften av ett labb, såsom el, gas, kylning, bänkar och utrustning.
Vara med att ta fram och specificera hyresgästers önskemål kring behov i labbet, såsom el, gas, kylning, bänkar och utrustning.
Sammanställa information inför ombyggnationer och anpassningar av forskningslabb.
Sammanställa dokumentation, och förbättringsarbete med tex policys.
Starta, driva, genomföra, och följa upp mindre projekt, samt att hålla alla parter uppdaterade.
Denna roll har en koordinerande funktion som innebär att organisera service och underhåll av olika system i byggnaderna. Det kan innebära tex att kontakta och organisera 3djepartsleverantörer för att lösa problem i labb såsom gasdragning eller kylproblem.
Tillsammans med vår frysansvarige organisera praktiska uppgifter kring vårt fryshotell. Det kan tex vara att hantera vårt temperaturövervakningssystem ViewLinc från finska Vaisala, eller köpa in nya frysar via ramavtalsbundna leverantörer.
Inköp, samt att vara behjälplig vid upphandlingar inom Lagen Om Upphandling (LOU).KvalifikationerKvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom tekniska/naturvetenskapliga ämnen, alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat då det krävs i det dagliga arbetet.
Du har minst fem års erfarenhet av arbete inom laboratorieverksamhet, forskningsinfrastruktur, teknisk förvaltning, facility management eller annan närliggande verksamhet som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som har en hög social kompetens. Du trivs med att arbeta mot många olika kontaktytor parallellt, så som hyresgäster, andra avdelningar och funktioner. För att lyckas i den här rollen behöver du vara lyhörd för andra och fånga in deras behov. Du har ett konstruktivt förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.
Det är viktigt för rollen att du är erfaren, trygg och självständig i ditt arbete. Detta eftersom arbetet kräver daglig interaktion med den akademiska verksamheten på alla nivåer. Du är van att ta ansvar för ditt arbete, att följa upp med medarbetare, samt att driva frågor framåt på egen hand.
Rollen ställer stora krav på flexibilitet eftersom arbetet sker i en föränderlig miljö som är väldigt komplex. Du kan anpassa ditt arbete och snabbt ställa om när förutsättningarna förändras, dvs fatta egna beslut för att driva projekt framåt.
Du kommer att arbeta nära personer som är tekniska experter, hantverkare, leverantörer, forskare och professorer. Viktigt är att kunna samarbete, lyssna, diskutera och kompromissa för att hitta lösningar och se möjligheter i samarbetet för att driva utvecklingen av våra labb framåt.
Meriterande
Arbetslivserfarenhet av förändringsarbete.
Erfarenhet av att arbeta i forskningslabb.
Erfarenhet av att ta fram underlag till anpassning och förändring av labb.
Erfarenhet av projektledning.
Erfarenhet av byggprojekt.
Erfarenhet av Facility Management.
Erfarenhet av statlig tjänst.
Utbildad laboratorieingenjör eller biomedicinsk analytiker eller utbildning inom laboratoriemetodik, forskning, läkemedel, facility management.
Ha ett genuint intresse för ny teknik och nya tekniska lösningar.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har ansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV.
I denna rekrytering söker du endast med ditt CV. I stället för ett personligt brev kommer du i rekryteringssystemet att få besvara en eller flera frågor. Det är viktigt att du besvarar frågorna noggrant och sanningsenligt, för att vi ska få en tydlig bild av din kompetens och erfarenhet. Vi baserar vårt urval på kvalifikationerna som framgår av annonsen.
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 8 (visa karta
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100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Jobbnummer
9986184