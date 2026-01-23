LA Takvård - Takvårdare
2026-01-23
Tak- och fasadtekniker till La Takvård Västernorrland
Nu går vi in i högsäsong och söker därför fler medarbetare till vårt team på La Takvård Västernorrland.
Vi arbetar med professionell rengöring och underhåll av tak och fasader. Vårt arbete utförs utan högtryckstvätt och med skonsamma metoder samt anpassade verktyg för att säkerställa lång hållbarhet och god kvalitet.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår bland annat:
Rengöring av tak och fasader från mossa, alger och lav
Behandling med miljövänligt bekämpningsmedel
Tömning av hängrännor
Byte av trasiga takpannor
Städning och bortforsling av avfall efter avslutat arbete
Arbetet sker i team om två personer. Du utgår från Västernorrland och arbetar utomhus i varierande väderförhållanden. Tjänsten innebär arbete på höjd.KvalifikationerKvalifikationer
B-körkort (manuell växellåda)
Meriterande:
Fallskyddsutbildning
Erfarenhet av arbete på tak och/eller fasader
Erfarenhet av fysiskt arbete utomhusDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Ansvarstagande och noggrann
Positiv och samarbetsvillig
I god fysisk form
Bekväm med arbete utomhus
Inte höjdrädd
Vi erbjuder
Ett trevligt arbetsklimat med god sammanhållning
Frihet under ansvar
Ett varierande och aktivt arbete
Möjlighet till utveckling inom företaget
Möjlighet till tjänstebil
Anställningsform
Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Rekrytering sker löpande
Välkommen med din ansökan redan idag!
La Takvård Västernorrland - vi tar hand om taken, fasaderna och varandra.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: Ahmed.porgord@takvard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kalmar Utförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Minisen AB
(org.nr 559146-3210)
743 35 STORVRETA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kalmar Jobbnummer
9700841