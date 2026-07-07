La Botanica
Solna Eventcenter AB / Receptionistjobb / Solna Visa alla receptionistjobb i Solna
2026-07-07
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Är du serviceinriktad, lösningsorienterad och trivs i en fartfylld miljö? Då kan du vara den vi söker!
Solna Eventcenter AB driver några av Sveriges mest besökta restaurang- och nöjesdestinationer i Westfield Mall of Scandinavia och söker nu en receptionist som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
Som receptionist är du ofta den första personen våra gäster möter. Du ansvarar för att ge ett professionellt och varmt bemötande samtidigt som du hanterar bokningar, telefonsamtal och administrativa uppgifter.Dina arbetsuppgifter
Ta emot och välkomna gäster.
Hantera bokningar via telefon, e-post och bokningssystem.
Besvara frågor från gäster och företag.
Administrativa uppgifter och kontorsservice.
Samarbeta med restaurang- och aktivitetsverksamheten.
Säkerställa att receptionen alltid är välkomnande och organiserad.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av arbete i reception.
Har god servicekänsla och ett professionellt bemötande.
Är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Har god datorvana och lätt för att lära dig nya system.
Talar och skriver svenska obehindrat samt har goda kunskaper i engelska.
Är flexibel och kan arbeta dagar, kvällar och helger.
Vi erbjuder
Ett varierande arbete i en händelserik miljö.
Ett engagerat team med högt tempo och god sammanhållning.
Möjlighet att utvecklas inom företaget.
Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: kjellsons@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna Eventcenter AB
(org.nr 556957-3198)
Mall Of Scandinavia (visa karta
)
169 79 SOLNA Arbetsplats
Solna Event Center Jobbnummer
9995316