L&T söker VVS-tekniker - Stockholm

2026-01-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Danderyd
, Ekerö
, Upplands Väsby
Är du en hejare på VVS och tycker om en varierande arbetsdag och arbetsmiljö? Är du bra på att lösa problem och gillar att ta itu med saker i förväg för att hålla allt smidigt och effektivt? Lassila & Tikanoja söker en VVS-tekniker som kommer arbeta för ett av våra sjukhusuppdrag i Stockholm. Tveka inte att söka dig till oss!
Tjänsten
I arbetet som VVS-tekniker kommer du hantera akuta reparationsärenden, planerade underhållsarbeten och utföra installationer på avtalat sjukhus. Du kommer även att ta hand om felavhjälpande arbete och ansvara för hela produktionskedja från kundkontakt, till leverans, service och avslut. Du kommer att vara ansiktet utåt mot vår kund och informera om pågående arbeten. Arbetet sker i ett härligt sammansvetsat team där vi hjälps åt och utvecklas tillsammans.
Vi är ett stort företag med goda utvecklingsmöjligheter där vi har stor erfarenhet av projektering, installation och service och utför alltid våra åtaganden så att de överensstämmer med vår kunds krav och förväntningar.
Tjänsten kräver säkerhetsprövning. Bil ingår ej i tjänsten då det är fast placering.
Dina arbetsuppgifter kommer tex att vara:
• Utföra planerade underhållsarbeten (tillsyn och skötsel)
• Hantera akuta reparationer och åtgärder
• Utföra rörinstallationsarbeten
• Arbeta både självständigt och i team med att säkerställa VVS-systemens funktion.
• Även andra arbetsuppgifter kan tillkomma inom fastighetsservice
Vem är du?
Vi söker dig som är certifierad inom VVS. Som person är du strukturerad, noggrann och serviceinriktad. Du är ansvarstagande och trivs med kombinationen av självständigt arbete och arbete i grupp. Du levererar kvalité och utför våra åtaganden så att de överensstämmer med vår kunds krav och förväntningar. Vidare är du lösningsorienterad och trivs med varierande arbetsuppgifter. Eftersom all rapportering sker digitalt via handdator krävs en god datorvana och administrativ förmåga.
• Teknisk utbildning inriktning VVS eller motsvarande kompetens
• Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• Behärskar svenska mycket väl, både i tal och skrift
Meriterande
• Körkort B
Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemail.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Carin Frank på telefonnummer: +46 76 136 16 25
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luotea FM Jobbnummer
9693151