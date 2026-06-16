Kyrkvaktmästare till Vaksala församling
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2026-06-16
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Uppsala pastorat
Uppsala pastorat består av fem församlingar med gemensam styrning och ledning. Tillsammans vill vi vara den lokala kyrkan för 180 000 Uppsalabor. Vaksala församling ligger på gränsen mellan stad och landsbygd, med en medeltida kyrka och två moderna kyrkor.
Vi söker en engagerad och driftig kyrkvaktmästare. Du kommer att tjänstgöra i alla våra tre kyrkor: Vaksala kyrka, Salabackekyrkan och Årstakyrkan. Du blir en av tre kyrkvaktmästare i församlingen. Arbetstiden är förlagd till både vardag och helg samt våra storhelger. Kvällstjänstgöring ingår. Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Tjänsten innebär ett huvudansvar för lokaler och bokningar i Vaksala församlingshem, Vaksala kyrkcentrum och Årstakyrkan. Den innebär också att skapa en välkomnande och hemtrevlig känsla i våra lokaler och att utföra mindre reparationer på våra fastigheter.
I tjänsten ingår sedvanliga vaktmästaruppgifter i samband med gudstjänster och kyrkliga handlingar, till exempel hantering ljud och ljus i våra lokaler samt av textil och textilvård. Speciellt för denna tjänst är att planera för och genomförande av servering tillsammans med volontärer eller på egen hand.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är självständig, serviceinriktad och positiv. Du har en glädje av att vara i köket, själv och med volontärer. Vi ser det som positivt om du redan har erfarenhet av att beräkna livsmedel till olika verksamheter. Du behöver ha ordningssinne och vara praktiskt lagd.
Arbetet innebär många kontakter, både internt och externt, därför är din sociala kompetens viktig. Du är uppmärksam och flexibel och tycker om att möta människor i olika livssituationer. Du har en förankring i Svenska kyrkans tro och liv och ett positivt förhållningssätt till att möta sökande människor. Kvalifikationer
Gymnasieexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av att arbeta i kök
Erfarenhet av enklare fastighetsskötsel
Är medlem i Svenska kyrkan och delar våra grundläggande värderingar
Vi ser gärna att du:
Har tidigare erfarenhet av tjänst som kyrkvaktmästare
Är van att arbeta tillsammans med frivilliga
Har B-körkort
Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som kan inledas med en provanställning. Arbetstiden är förlagd till både vardag och helg samt våra storhelger. Kvällstjänstgöring ingår.
Tillträdesdatum 1 januari 2027 eller tidigare enligt överenskommelse.
Tjänsten är placerad i Årstakyrkan.
Vårt erbjudande
Vi har kollektivavtal, och du erbjuds friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt goda möjligheter till utveckling inom arbetet. Våra ledord är "engagemang, respekt, bekräftelse, öppenhet och tydlighet" och det är också dessa som ska prägla vårt arbete och hur vi bemöter varandra. Vi är en omtänksam arbetsgivare som utför ett meningsfullt arbete.
För mer information
Eva Lindqvist, distriktssamordnare Årsta, tel 018-430 37 36, eva.lindqvist@svenskakyrkan,se
Nico Psilander, samordnare för vaktmästarna, tel 018-430 37 47, nico.psilander@svenskakyrkan.se
Lars Brattgård, distriktssamordnare Vaksala, tel 018-430 37 23, lars.brattgard@svenskakyrkan.se
Facklig företrädare
Patrik Sköldberg, Kommunal patrik.skoldberg@kommunal.se
Ansökan
Din ansökan ska vara inkommen senast 21 augusti. Vi tar endast ansökningar via ansökningsformuläret.
Intervjuer kommer att ske under första veckan i september. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Pastorat
(org.nr 252003-0145), https://www.svenskakyrkan.se/
Domkyrkoplan 2 a (visa karta
)
753 10 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala pastorat Jobbnummer
9966752