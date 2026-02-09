Kyrkvaktmästare till Borås församling
Nu söker vi en kyrkvaktmästare som vill vara en viktig del av vår verksamhet och bidra till att skapa goda förutsättningar för gudstjänstliv, möten och vardagens verksamheter.
Du kommer att tjänstgöra i tre av våra kyrkor och församlingshem i Borås församling. Hässleholmens kyrka är en levande och mångkulturell mötesplats där kyrka och församlingshem finns under samma tak och där människor från hela världen samlas till gudstjänst och verksamhet. Gustav Adolfs kyrka, centralt belägen intill Borås kulturhus, är öppen varje dag för alla som söker stillhet, vill tända ett ljus eller delta i gudstjänstlivet. Brämhults kyrka står högt och vackert på Kyrkbacken, omgiven av en rofylld kyrkogård, med församlingshemmet placerat vid Brämhults torg som en viktig samlingspunkt för området.I arbetslaget ingår arton engagerade medarbetare, präster, musiker och kyrkvaktmästare. I arbetet kring varje kyrka samarbetar vi med medarbetare i andra arbetslag som består av diakoner, församlingspedagoger och fritidsledare.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
I rollen som kyrkvaktmästare arbetar du i enlighet med Svenska kyrkans tro och lära samt församlingens övergripande mål och verksamhetsplaner. Tjänsten är varierad och omfattar både praktiska, tekniska och administrativa uppgifter, kopplade till verksamheten i våra kyrkor och lokaler.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
- Gudstjänster och kyrkliga handlingar - Du förbereder, medverkar och efter arbetar vid gudstjänster, dop, vigslar, begravningar och andra kyrkliga samlingar. Detta inkluderar teknisk hantering av ljud och ljus samt praktiska moment före och efter.
- Skötsel av kyrkor och lokaler - Du ansvarar för den dagliga tillsynen, ordning och trivsel i våra kyrkor och församlingshem. Det innebär alltifrån enklare reparationer till att säkerställa att lokalerna är redo för verksamhet.
- Bokning och hantering av lokaler - Du administrerar bokningar av församlingens olika lokaler och samverkar med kollegor och besökare för att verksamheten ska flyta på smidigt.
- Iordningställande inför verksamhet - Du möblerar, förbereder och återställer lokaler inför och efter aktiviteter, möten och samlingar.
- Kollekter och pengahantering - Du ansvarar för hantering av kollekter enligt gällande rutiner.
- Inköp - Du planerar och genomför inköp som behövs för verksamheten och har kontakt med leverantörer vid behov.
- Samverkan och bemötande - Du är en aktiv del av församlingsverksamheten och samarbetar nära med både ideella och anställda. En viktig del av rollen är att bidra till en välkomnande miljö för alla som möter kyrkan.
Du blir en viktig resurs för både besökare och kollegor - en person som får verksamheten att fungera i praktiken och skapar en välkomnande miljö.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga kvaliteter. Du är:
- Serviceinriktad och ansvarstagande, med förmåga att skapa trygghet och struktur.
- Empatisk och engagerad, och trivs i en miljö där människor och möten står i centrum.
- Praktiskt lagd och prestigelös, och ser inga problem med att växla mellan olika typer av arbetsuppgifter.
- En person som bidrar med arbetsglädje, flexibilitet och gott samarbete.
Vi förutsätter att du delar Svenska kyrkans värderingar och har respekt för dess tro och traditioner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Minst gymnasieutbildning, gärna inom VVS- och fastighet, ljud- och ljus eller liknande.
- Erfarenhet av vaktmästeri, fastighetsskötsel eller liknande arbetsområden.
- God vana att arbeta med digitala verktyg.
- Körkort B och tillgång till bil.
Det är meriterande om du:
- Har erfarenhet från arbete inom Svenska kyrkan.
- Har deltagit i eller arbetat med gudstjänstliv.Övrig information
Tjänsten innebär arbete dagtid, kvällstid och helger enligt schema.
Tjänsten är ett vikariat på heltid under ett år, med eventuell möjlighet till förlängning.
I vår församlingsinstruktion 2023-2026 lyfts tre utvecklingsområden särskilt fram: hopp, närvaro, hållbarhet.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligt all försäljning av ytterligare jobbannonser och/eller rekryteringstjänster. Ersättning
