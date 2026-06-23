Kyrkvaktmästare Rossön

Strömsunds Pastorat / Fastighetsskötarjobb / Strömsund
2026-06-23


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KYRKVAKTMÄSTARE 100%
Vi söker Dig som i första hand kommer att ha Ditt ansvarområde i Bodums församling.
I tjänsten ingår såväl arbete på kyrkogården som lokalvård, enklare reparationer på fastigheter och maskiner, snöskottning och gravgrävning
Du ska även arbeta som värd i kyrkan vid gudstjänster och kyrkliga handlingar. Det handlar om att sköta ljudet, ringa i klockorna och finnas till hands i det som behöver göras.
Helgtjänstgöring ingår i schemat.

Vi söker Dig:
• Med utbildning och /eller erfarenhet av liknade arbete
• Som kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
• Som är lojal med kyrkans tro och värderingar
• Som har minst B-körkort

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %.
Stor vikt lägges vid personlig lämplighet.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Stationeringsort är Rossön.
Tillträde efter överenskommelse.
Tjänst tillsätts löpande
För information om tjänsten kontakta: kyrkogårdschef Pär Gidlöf, 0670-101 53 par.gidlof@svenskakyrkan.se

Välkommen med din ansökan.


Facklig företrädare är Kommunal Mellersta Norrland, mellerstanorrland@kommunal.se, 010-4427000

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: stromsunds.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kyrkvaktmästare Rossön".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Strömsunds pastorat (org.nr 252003-9203)
Prästg 2 (visa karta)
833 35  STRÖMSUND

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Kyrkogårdschef
Pär Gidlöf
par.gidlof@svenskakyrkan.se
067010153

Jobbnummer
9974610

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