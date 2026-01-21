Kyrkvaktmästare i Nässjö pastorat
Vi söker nu en kyrkvaktmästare, med huvudsakligt tjänsteställe i Malmbäck, för att förstärka vår organisation. Som kyrkvaktmästare hos oss arbetar du både med yttre kyrkogårdsskötsel samt med lokalvård, fastighetstillsyn och bemanning vid gudstjänster, mässor och kyrkliga handlingar.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ha ett stort ansvar för planering och fördelning av det dagliga arbetet under veckorna, både för dig själv och för dina kollegor i arbetslaget, utan att ha chefsansvar. Tjänsten är förlagd med utgångspunkt i Malmbäck och omfattar tjänstgöring på två kyrkogårdar samt, vid inre tjänst, bemanning på fem kyrkor.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Allmänt förekommande kyrkogårdsarbete, såsom gräsklippning, rensning av gravrabatter, häckklippning och gravgrävning m.m.
Fastighetstillsyn samt enklare underhåll och reparationer.
Lokalvård av församlingshem, ekonomibyggnader och kulturhistoriskt värdefulla miljöer, såsom kyrkorum.
Bemanning vid gudstjänster, mässor, konserter och kyrkliga handlingar. Detta innebär att ställa i ordning kyrka och andra lokaler inför förrättningar, hantera ljudanläggningar samt ge service och stöd till övrig personal och besökare.
Hantering av fakturakontering i det digitala ekonomisystemet.
Att möta människor i olika livssituationer, i allt från sorg till glädje.
Vi söker dig som har:
Utbildning och/eller erfarenhet av grönyteskötsel under minst tre säsonger.
Erfarenhet av att arbeta med de redskap och maskiner som används i arbetet.
Förmåga att utföra enklare tillsyn, underhåll och reparationer i fastigheter.
B-körkort.
Medlemskap i Svenska kyrkan.
Det är meriterande om du har:
Utbildning inom fastighetstillsyn och enklare reparationer.
Utbildning och/eller erfarenhet av lokalvård.
Erfarenhet av att medverka vid gudstjänster, mässor och kyrkliga handlingar.
Erfarenhet av att hantera enklare ljudanläggningar.
Erfarenhet av fakturahantering.
Personlig lämplighet
Som person är du van vid att ta ansvar och att driva arbetsuppgifter eller verksamheter framåt. Du ser när något behöver göras och tar initiativ till att få saker utförda. Då lokalvården är ett stort och viktigt inslag i arbetet vill vi att du har ett öga för din omgivning och trivs med att skapa rena och trivsamma miljöer.
Du kan ge instruktioner och vägleda kollegor på ett tydligt och ödmjukt sätt. Du tycker om att samarbeta och vara en del av ett arbetslag, men du kan även arbeta självständigt när det behövs.
Du är social, serviceinriktad och van att möta människor i olika sammanhang.
Om anställningen
Arbetet innebär dag-, kväll- och helgtjänstgöring enligt schema.
Tjänsten är ett vikariat fram till 2027-01-10.
Tillträde 1 mars 2026 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Vi vill ha din ansökan senast den 15 februari 2026.
Urval och intervjuer sker löpande och anställning kan komma att ske innan sista ansökningsdag, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan med CV till oss via epost nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se
.
Märk din ansökan med "Ansökan Kyrkvaktmästare"
Vill du veta mer kan du kontakta någon av:
Tf. kyrkogårdschef Karin Mårtensson, 0380-777 47
Tf. bitr. kyrkogårdschef Henric Larsson, 0380-777 54
Facklig kontakt: Daniel Jarl, kommunal, 010-44 29 568
Övrigt: Vi undanber oss erbjudande från annonsörer och rekryteringsföretag.
