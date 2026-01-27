Kyrkvaktmästare i Kalmar pastorat
Kalmar Pastorat / Fastighetsskötarjobb / Kalmar Visa alla fastighetsskötarjobb i Kalmar
2026-01-27
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar Pastorat i Kalmar
KALMAR PASTORAT SÖKER KYRKVAKTMÄSTARE
Kalmar pastorat har ca 22 000 medlemmar och omfattar fem aktiva församlingar, krematorium, begravningsplatser samt administrativa stödfunktioner, tillsammans ca 90 medarbetare.
I pastoratet finns ett rikt och varierat gudstjänstliv och i organisationen ryms en mångfald av möten och verksamheter. Nu söker vi en ny kyrkvaktmästare till S:t Johannes församling.
Du får:
- arbeta i en församling med stort engagemang och ett rikt gudstjänstliv!
- bli en del av ett aktivt pastorat med många engagerade medarbetare som dina nya kollegor!
Vi söker:
en kyrkvaktmästare som huvudsakligen kommer att tjänstgöra vid gudstjänster, kyrkliga handlingar, konserter mm. Tjänstgöring kommer också att ske i andra kyrkor och kapell i pastoratet. Vidare ansvarar du för tillsyn och underhåll av kyrkliga inventarier, genomför regelbunden tillsyn av berörda fastigheters ytor, utrymmen och anläggningar samt ansvarar över att kyrkorum och övriga församlingslokaler hålls ordnade och välkomnande vardag som helg. Annat arbete i församlingsverksamheten efter församlingens behov samt viss administration ingår också i tjänsten.
Du är:
en person som tycker om att arbeta med och möta människor i vår kyrka. Oavsett om du möter en människa i glädje eller sorg gör du detta på ett professionellt sätt. Du är flexibel och har hög servicegrad. Du är en person som har förmåga att skapa förtroende hos både gudstjänstfirare och medarbetare och du har god samarbetsförmåga med såväl anställda som ideella medarbetare. Arbetet kräver att du har förmågan att självständigt kunna prioritera och planera ditt arbete på ett strukturerat och effektivt sätt. Du har ett praktiskt sinnelag och ordningssinne. Tjänsten förutsätter även att du ser lösningar i stället för hinder. Du ska vara medlem i Svenska kyrkan och dela dess värderingar, meriterande är om du är praktiskt lagd eller har tidigare erfarenhet av vaktmästartjänst eller annat arbete inom Svenska kyrkan.
- B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varaktighet, arbetstid och tillträde:
Tjänsterna är tillsvidareanställning, 100 %, med tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar löpande rekrytering och tjänsten kan därför bli tillsatt innan ansökningstiden slut.
För mer information kontakta:
Sanna Haggren, förvaltningschef 0480-42 14 03 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/64". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Pastorat
(org.nr 252003-8635) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sanna Haggren sanna.haggren@svenskakyrkan.se 0480-421403 Jobbnummer
9705962