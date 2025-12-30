Kyrkvaktmästare, 75%
2025-12-30
Åre pastorat söker kyrkvaktmästare, 75% för Undersåker och Kalls församlingarPubliceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Kyrkvaktmästaruppgifter, både inre och yttre tjänst. Inre tjänst handlar om att medverka vid gudstjänster och förrättningar samt vid satsningar som berör hela arbetslaget. Yttre tjänst innebär att Du kommer att arbeta med skötsel av kyrkogårdar och fastigheter. Du kommer både att arbeta självständigt och med andra. Helgtjänstgöring och oregelbunden arbetstid förekommer. I församlingarnas arbetslag samarbetar du med två andra vaktmästare som finns i Undersåker. Hela arbetslaget består av ca 12 medarbetare och i hela Åre pastorat finns drygt 40 anställda.Kvalifikationer
Medlemskap i och lojalitet med Svenska kyrkan är en förutsättning. Maskinvana, körkort B, egen bil samt viss vana att använda digital kommunikation med e-post, Microsoft Teams och smartphone är nödvändigt för tjänsten. BE-körkort är en merit liksom erfarenhet av fastighetsunderhåll, enklare reparationer och olika typer av certifiering (motorsågskörkort, heta arbeten mm). Du ska vara serviceinriktad då vi i vårt arbete kommer i kontakt med många människor i olika situationer.
Upplysningar om tjänsten
Lämnas av arbetsledare Sven-Erik Jönsson, 0647-611712, e-post: sven-erik.jonsson@svenskakyrkan.se
Tillträde, helst 1 april, eller efter överenskommelse.
Lön och anställningsvillkor: Enligt avtal (Svenska Kyrkans Avtal)
Skicka ansökningshandlingar till Ansökan med ett personligt brev, samt CV med arbetslivsbeskrivning skickas till: Åre Pastorat, kyrkvägen 2, 837 31 Järpen, eller till are.pastorat@svenskakyrkan.se
. Märk ansökan med "Kyrkvaktmästare".
Sista ansökningsdag söndag 8 februari 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: are.pastorat@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kyrkvaktmästare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åre pastorat
(org.nr 252003-9278), http://www.svenskakyrkan.se/arepastorat
Kyrkvägen 2 (visa karta
)
837 31 JÄRPEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Undersåker och Kalls församlingar Kontakt
Församlingsherde
Sven-Erik Jönsson sven-erik.jonsson@svenskakyrkan.se 0647611712 Jobbnummer
9666567