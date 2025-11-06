Kyrkvaktmästare
2025-11-06
Svenska kyrkan Vollsjö söker kyrkvaktmästare
Vill du bli en del av vårt kyrkvaktmästareteam och tillsammans med kollegor förvalta våra kyrkogårdar?Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Som kyrkvaktmästare har du omväxlande arbetsuppgifter. Du ingår i vaktmästarteamet och arbetar också i kyrkorna vid dop, vigslar och begravningar. Tjänsten som kyrkvaktmästare är serviceinriktad, du möter mycket människor och representerar Svenska kyrkan i många olika situationer.
Du arbetar omväxlande självständigt och i team och har egna ansvarsområden och uppgifter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Kyrkogårds och gravskötselarbete
• Skötsel av kyrkor och församlingshem
• Gudstjänster och kyrkliga handlingar
• Smärre reparationer och underhåll
Kvalifikationskrav
• Gymnasieutbildning
• Erfarenhet av grönytearbete är meriterande
• Utbildning inom grönytearbete eller annan
utbildning som är av vikt för tjänsten är meriterande.
• Trivas med att arbeta utomhus och fysiskt arbete.
Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med kollegor, men du kan också ta initiativ och fatta självständiga beslut. Du är ordningsam, ansvarfull och du är öppen och serviceinriktad i mötet med allmänheten.
Du har lägst B-körkort. Tjänsten kräver tillgång till bil
Arbetstid: reglerad arbetstid, tjänstgöring på helger förekommer.
Anställningsform: tills vidare, 6 månaders provanställning
Omfattning: 100 %
Tillträde: 1/2 -2026 eller enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 28/11, urval sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Ange löneanspråk i ansökan.
Du är välkommen med din ansökan innehållande personligt brev, CV och löneanspråk senast den 28/11,
via e-post till: vollsjo.forsamling@svenskakyrkan.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
endast mejl
E-post: vollsjo.forsamling@svenskakyrkan.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kyrkvaktmästare". Omfattning
Vollsjö församling
(org.nr 252004-2694), https://www.svenskakyrkan.se/vollsjo
Torget 16
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pastorsexp Jobbnummer
9592699