Kyrkvaktmästare 100%
Solberga pastorat / Fastighetsskötarjobb / Stenungsund Visa alla fastighetsskötarjobb i Stenungsund
2026-01-12
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solberga pastorat i Stenungsund
Välkommen till Solberga pastorat och våra tre församlingar Solberga, Jörlanda och Hålta. Våra församlingar finns på kuststräckan mellan Kungälv och Stenungsund invid Hakefjorden. Gudstjänstlivet i våra församlingar präglas av att många församlingsbor regelbundet kommer till våra gudstjänster.
Solberga pastorat söker nu en självgående och ansvarstagande person för en heltidstjänst. Tjänsten ingår i ett arbetslag om fyra personer där teamarbete och samarbete är en viktig del i arbetet. Vi erbjuder dig en trivsam arbetsmiljö och ett omväxlande och stimulerande arbete som följer årstidernas växling. Vi strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten och vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund.
Vi hoppas att du som sökande kan kvalificera dig genom:
Vi söker dig som har gått en trädgårdsutbildning eller har motsvarande erfarenhet av praktiskt park- eller kyrkogårdsarbete.
Att du har maskin vana och kan utföra enklare underhåll och reparationer av maskiner.
Att du är kan utföra enklare fastighetsskötsel.
Att du delar Svenska kyrkans värderingar då du tjänstgör vid helg-gudstjänster och förrättningar.
Tjänsten består av omväxlande arbetsuppgifter inom grav- och grönyteskötsel såsom gravgrävning, lövupptagning och snöröjning. Service av småmaskiner som gräsklippare och trimrar görs löpande och städning av kyrkor och visst fastighetsunderhåll ingår också. Tjänsten är en kombinerad inne och utetjänst vilket innebär att du tjänstgör på gudstjänster, begravningar, dop och vigsel enligt helgschema.
I arbetet ingår tunga lyft och fysiskt ansträngande arbetsuppgifter, vilket kräver att du har en god fysik.
Vi ser gärna att du är:
Empatisk och har en stor förståelse för olika kulturer och uttryck vid sorg.
Kvalitetsmedveten och serviceinriktad med ett naturligt sätt att möta människor i känsliga situationer och har en strävan efter att leverera ett bra arbete.
Flexibel och kreativ eftersom uppgifterna ibland snabbt kan förändras.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, att du är medlem i Svenska kyrkan och delar dess tro och värderingar. För tjänsten krävs att du har B-körkort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: solberga.pastorat@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ref. Kyrkvaktmästare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solberga Pastorat
(org.nr 252003-6282)
Bagarevägen 9 (visa karta
)
444 65 JÖRLANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Administrativ chef
Yvonne Haag yvonne.haag@svenskakyrkan.se 0303-66964 Jobbnummer
9678422