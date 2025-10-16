Kyrkomusiker med samordningsansvar
Med Närvarande - Bedjande - Försonande som ledord tar Svenska kyrkan i Lund nya steg inför framtidens utmaningar. Svenska kyrkan i Lund är ett pastorat med 7 församlingar, 1 domkyrka, 15 kyrkor varav en samarbetskyrka med EFS, 3 kapell, och 2 förskolor, begravningsverksamhet och ett kansli.
Dessutom har vi Sjukhuskyrka, Familjerådgivning och Diakonicentral. Här finns drygt 200 anställda och en mängd ideella medarbetare, varav drygt 130 förtroendevalda. Kyrkorådet har det övergripande ansvaret och all verksamhet leds av domprosten. I varje församling finns församlingsråd och församlingsherde. Vi är en kyrka med gudstjänsten i centrum och vi finns i livets alla skeden; vid dop, konfirmation, vigsel och begravning.Lunds östra stadsförsamling
Vi är en spännande blandning av stadsdelskyrka och landsortskyrka i nordöstra och östra Lund. I församlingen finns fyra kyrkor från sent 1200-tal till 1990-tal: Stora Råby, Sankt Knut, Maria Magdalena och Sankt Hans. Församlingen täcker in de expanderande områdena Brunnshög och Råbylund, och är Lunds folkrikaste. Vi är ett 25-tal fast anställda medarbetare och många ideella. Gudstjänsten är vårt nav varigenom allt finner sin grund, och musiken är ett livsviktigt redskap.
Om dig
Vi söker dig som är kyrkomusiker på A, B eller C-nivå, och som har erfarenhet av kyrkomusikarbete i församling. Det är också en fördel om du har erfarenhet av samordningsansvar eller likande. Vi värdesätter att du är utåtriktad, nyfiken och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang, och att du bygga förtroendefulla relationer med församlingsbor och besökare i alla åldrar. Du är van vid att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt, och kommer med nya idéer, initiativ och angreppssätt. Vi sätter stort värde på din samarbetsförmåga och ser att du relaterar till andra människor på ett lyhört och smidigt sätt.Publiceringsdatum2025-10-16Om tjänsten
Du ingår i hela arbetslaget och har en särskild relation till de två andra kyrkomusikerna i församlingen. I tjänsten ingår att ha ett helhetsgrepp om musiken i vår församling och att vara samordnare för den. Det ingår i ditt uppdrag att komma med förslag till schema för kyrkomusikerna och att koordinera det kyrkomusikaliska arbetet inom församlingens gränser. Du har därtill körer, gudstjänster, kyrkliga handlingar med mera i samtliga av våra kyrkor och även i pastoratets kapell. Det finns möjlighet att delvis utforma tjänsten efter din kompetens, exempelvis genom körinriktning, konsertplanering eller inriktning på en viss ålderskategori. Tillsammans med oss alla och inte minst med dina musikerkollegor arbetar du för att musiken ska vara en självklar och inkluderad del av allt vårt arbete.
Vill du vara med och utveckla det musikaliska arbetet i en växande och mångfacetterad församling? Välkommen med din ansökan senast den 23 november 2025!
