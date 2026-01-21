Kyrkomusiker i Nässjö pastorat
Nässjö pastorat söker en musiker till Norra Sandsjö och Almesåkra församlingar.
Vi erbjuder ett arbete med stor variation och du blir en av sju musiker. I tjänsten ingår att arbeta med kyrkokör, barnkör, konfirmandundervisning, spela på förrättningar och gudstjänster, anordna musikgudstjänster.
Vi arbetar i tätt och gott samarbete med alla medarbetare i pastoratet. I tjänsten ingår arbete på dagar, kvällar och helger.Publiceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad kyrkomusiker, nivå C eller likvärdig utbildning och har goda kunskaper i körledning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vid en eventuell intervju kommer ett färdighetsprov i orgel och piano att genomföras.
För att du ska trivas i den här rollen tror vi att du är utåtriktad och social. Du vill verka för en inkluderande gemenskap där det ges möjligheter att växa i tro och identitet.
Det är viktigt att du är flexibel och modig att pröva nya sätt att nå ut. Du är en lagspelare, men kan också arbeta självständigt och ta egna initiativ i verksamheten.
Du är förtrogen med Svenska kyrkans tro och lära och du är medlem i Svenska kyrkan.
Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten kräver B-körkort och tillgång till egen bil.Så ansöker du
Välkommen in med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast den 15 februari.
Urval och intervjuer sker löpande och anställning kan komma att ske innan sista ansökningsdag, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Alla ansökningar tas emot via via epost nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se
Märk din ansökan med "Ansökan Kyrkomusiker".
Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer, kontakta oss.
Arbetsledande musiker Sofia Johansson telefon 0380-777 21 eller epost sofia.johansson@svenskakyrkan.se
Förhandlingsombud för Sveriges lärare och KMR: Johannes Friberg telefon 0470-70 48 69 eller epost johannes.friberg@kmr.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Kyrkomusiker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nässjö Pastorat
(org.nr 252003-8288), http://www.svenskakyrkan.se/nassjo Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norra Sandsjö församling Kontakt
Arbetsledande kyrkomusiker
Sofia Johansson sofia.johansson@svenskakyrkan.se 038077721 Jobbnummer
