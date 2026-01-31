Kyrkogårdsingenjör till Svenska kyrkan Västerås
2026-01-31
Vill du arbeta med ett uppdrag där ditt arbete får betydelse - både idag och för kommande generationer? Som kyrkogårdsingenjör är du med och utvecklar och förvaltar det gröna kulturarvet. I en unik och betydelsefull miljö kombinerar du teknisk kompetens med ansvar för planering, genomförande och utveckling av värdiga platser som bär minnen, historia och framtid.
Din närmsta kollega Jennie berättar:
"Det bästa med mitt jobb är variationen - att få arbeta med fantastiska miljöer, komplexa frågeställningar och känna att man gör nytta. Vi kommer att ha ett nära samarbete i vardagen och jag ser fram emot att välkomna en ny kollega att bolla idéer med, som delar intresset för våra kyrkogårdsmiljöer. Arbetet sker framför allt på kontor men också ute på våra 23 kyrkogårdar och begravningsplatser. Under 2027 flyttar vi in i nya lokaler på Hovdestalund - det ser vi fram emot!"
OM TJÄNSTEN
Som kyrkogårdsingenjör har du en central roll i planering, utveckling och förvaltning av kyrkogårdarnas mark- och växtmiljöer. Uppdraget är både strategiskt och operativt och sträcker sig från tidiga planeringsskeden till genomförande, uppföljning och långsiktig förvaltning.
Du arbetar med projektering och kalkylering av markanläggningar, inklusive planteringar, samt inmätning av höjder och ytor. I rollen ingår att ta fram, uppdatera och förvalta olika typer av planeringsunderlag såsom vård- och underhållsplaner, skötselplaner, tillgänglighetsplaner och trädvårdsplaner. Växtplanering och växtbeställningar, uppdatering och administration av gravkarta samt inköp av material som sten och markutrustning ingår också i arbetsuppgifterna.
Du medverkar i verksamhetsplanering, genomför upphandlingar inom dina uppdrag och har projektledningsansvar för tilldelade projekt. Rollen innebär även att fungera som stöd och expertis inom organisationen i frågor som rör mark och växter.
Vidare innefattar arbetet handläggning av tillståndsärenden och kontakt med myndigheter, samt samverkan med externa konsulter. Beroende på din bakgrund kan rollen även innehålla mer strategiska inslag, såsom att svara på remisser och bidra med sakkunnigt stöd i övergripande frågor.
I uppdraget ingår också att säkerställa att du har nödvändig kunskap och kännedom om den lagstiftning som styr verksamheten, såsom begravningslagen, kulturmiljölagen och tillgänglighetsregler. Arbetet innebär även samverkan i arbetsmiljöfrågor kopplade till mark- och anläggningsarbeten där du i förekommande fall fungerar som BAS-P.
Tjänsten är en av två ingenjörstjänster inom kyrkogårdsverksamheten och ni arbetar i nära samverkan. Uppdrag och ansvar fördelas mellan tjänsterna utifrån verksamhetens behov och respektive kompetens.
KVALIFIKATIONER
För att söka tjänsten vill vi att du har en eftergymnasial utbildning som trädgårdsingenjör, landskapsingenjör eller motsvarande. Du behöver också ha förmåga att arbeta med digital ritning, exempelvis i CAD eller motsvarande program, samt erfarenhet av något kartprogram. Körkort och tillgång till bil är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom begravningsverksamhet eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidare är det meriterande om du har arbetat med att ta fram trädvårdsplaner samt om du har ett intresse för det gröna kulturarvet.
PERSONLIGA EGENSKAPER
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som samarbetar väl med andra, samtidigt som du tar ansvar för dina uppgifter och självständigt driver dina processer framåt. Du är strukturerad i ditt arbetssätt, har förmåga att planera, organisera och prioritera samt håller uppsatta tidsramar.
Du är trygg och professionell i din roll, med god självinsikt och förmåga att anpassa ditt förhållningssätt efter situation. Du skiljer på det personliga och det professionella och bidrar till ett respektfullt och konstruktivt samarbete.
Vidare är du relationsskapande och trivs med att ha många kontaktytor. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang samt relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Samtidigt har du ett kreativt och lösningsorienterat förhållningssätt och bidrar med idéer och nya angreppssätt som kan omsättas i praktiken.
Du arbetar i linje med fattade beslut, mål, policys och riktlinjer och bidrar med en positiv och professionell inställning till uppdraget och verksamheten.
TILL SIST
Tjänsten är en tillsvidareanställning med 100% sysselsättningsgrad.
Vi är nyfikna på vem du är och hoppas att du vill bli en del av vårt sammanhang! Hör gärna av dig till någon av oss som står angivna längst ner i annonsen om du har frågor eller vill veta mer.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
Kort om Svenska kyrkan Västerås:
Svenska kyrkan Västerås har ca 78 000 medlemmar. Här arbetar omkring 230 schyssta medarbetare, som alla är en del av en resursstark modern organisation med goda villkor, goda utvecklingsmöjligheter och bra förmåner. Här får du dels många arbetskamrater och dels många möten och kontakter med andra människor genom våra olika verksamheter. Vi som arbetar här finns i 26 kyrkor och på 23 begravningsplatser men också runt om i samhället.
Inom Svenska kyrkan Västerås finns många olika yrken. Kanske tänker du främst på våra profilyrken, präster, diakoner, kyrkomusiker och församlingspedagoger men här finns också vaktmästare, kyrkogårdsarbetare, kommunikatörer, ekonomer och många andra som alla har olika bakgrund. Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan eller vara troende för att arbeta hos oss, om du inte arbetar inom något av profilyrkena. Men däremot måste du dela våra grundläggande värderingar som grundar sig på den kristna tron.
När du väljer att arbeta hos oss bidrar du till att skapa ett godare liv och ett schysstare samhälle för många, med hjälp och stöd till människor som har det svårt. Du bidrar också till vårt gemensamma kulturarv, att du själv och andra kan sjunga i kör, delta i verksamheter, prata med en präst när det krisar och mycket mer.
Vill du bli en av oss? Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 252003-0863) Arbetsplats
Svenska kyrkan Västerås
HR-specialist
Frida Ferm frida.ferm@svenskakyrkan.se 021-10 76 12
9715547