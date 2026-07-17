Kyrkogårdschef
Norrfjärdens Församling / Administratörsjobb / Piteå Visa alla administratörsjobb i Piteå
2026-07-17
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Är du en trygg ledare som vill se och möjliggöra för dina medarbetare och verksamheten att växa? Välkommen att söka tjänsten som kyrkogårdschef med fastighetsansvar i Norrfjärdens församling
Om församlingen
Norrfjärdens församling, i Piteå kommuns norra del, är en del av Svenska kyrkan. Arbetsplatsen har ett femtontal anställda på helår och dessutom fem säsongsanställda. Även om vi, män och kvinnor i olika åldrar, har olika uppgifter i församlingen så arbetar vi nära varandra.
I församlingsverksamheten arbetar präster, diakon, musiker och pedagoger. Dessutom finns administrativ personal och värdinnor inom lokalvård och servering. Arbetsplatsen präglas av tillsammanskraft och utvecklingsanda inom alla verksamhetsområden. Men, vi behöver dig!Publiceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Du som kyrkogårdschef arbetar nära kyrkoherden och samarbetar med förtroendevalda, ekonom och begravningsombud. Då du är chef över begravningsverksamhetens och stödverksamhetens personal - totalt 6 anställda - är det viktigt att du har erfarenhet av personalansvar, systematiskt arbetsmiljöarbete och budgetarbete. Men, det viktigaste är att du med din erfarenhet, trygghet och prestigelöshet jobbar med "laget före jaget" och understödjer din personal att växa som människor och medarbetare.
Att jobba i församling innebär att du i relation till dina kollegor och församlingsbor, i ord och i handling, är ambassadör för den värdegrund som kyrkan är byggd på.
Vi söker dig som:
Är en erfaren, trygg och tydlig ledare.
Prioriterar närvaro och tillgänglighet i relation till dina medarbetare.
Har lätt för att skapa och underhålla goda relationer inom församlingen och i relation med chefskollegor i andra församlingar.
Har erfarenhet av fastighetsfrågor.
Är kommunikativ i tal och skrift.
Vid behov – dock ytterst sällan - är beredd att arbeta kväll och helg.
Har körkort B och tillgång till bil.
Arbetsuppgifterna är:
Företräda församlingen i frågor rörande begravningsverksamhet och fastigheter.
Ansvara för bemanning och att leda och fördela arbetet inom begravnings- och stödverksamhet.
Arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete och skyddsronder.
Administrera avtal, bidragsansökningar, upphandlingar och markfrågor.
Initiera och följa upp långtidsbudget för investeringar och underhåll.
Initiera, dokumentera och följa upp fastighetssyner.
Kontraktera hantverkare samt tillse att det flyter under arbetets gång.
Ha en nära kontakt med kyrkoherde och närvara på kyrkoråd.
Anställningen avser 100% från 1 dec 2026 eller enligt överenskommelse.
Din huvudsakliga arbetsplats är i tätorten Norrfjärden och på församlingsexpeditionen.
Norrfjärdens församling vill vara en hållbar arbetsplats såväl ekonomiskt, personellt och miljömässigt. Av dig förväntar vi att du är lojal med din arbetsgivare, är villig att bidra till helheten och utvecklas med övriga anställda och församlingen. Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet och tillämpar fri prövningsrätt.Så ansöker du
Skicka in din ansökan med följande bilagor CV, personligt brev och intyg på utbildningar/ kurser/ kompetens senast 14 augusti till:
Norrfjärdens församling, Helgenäsgatan 19, 945 31 Norrfjärden
eller via mail:norrfjarden.jobbansokan@svenskakyrkan.se
Ofullständig ansökan beaktas ej.
Intervjuer kommer att ske v. 34. Tjänsten ska förhoppningsvis kunna tillsättas av kyrkorådet 26 augusti. Två referenspersoner kräver vi av dig som kallas till intervju. Så är du intresserad - vänta inte! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Post: Norrfjärdens församling, Helgenäsgatan 19, 945 31 Norrfjärden
E-post: norrfjarden.jobbansokan@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrfjärdens Församling
(org.nr 252002-5566), https://www.svenskakyrkan.se/norrfjarden
Helgenäsgatan 19 (visa karta
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945 21 NORRFJÄRDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pastorsexp Kyrksal Kyrka Kyrkogård Kontakt
Kyrkogårdschef
Frank Häggbom frank.haggbom@svenskakyrkan.se 0911-226752 Jobbnummer
10004814