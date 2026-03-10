Kyrkogårdsarbetare, säsongsanställd 100%
Skillingaryds församling / Trädgårdsanläggarjobb / Vaggeryd Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Vaggeryd
Skillingaryds församling söker en säsongsanställd kyrkogårdsarbetare på 100 % för perioden 7 april - 30 oktober.
Som kyrkogårdsarbetare hos oss arbetar du med skötsel och underhåll av församlingens kyrkogårdar och bidrar till att de är välkomnande, vackra och värdiga platser för besökare.
• Skötsel av grönytor, planteringar och rabatter
• Gräsklippning, trimning och häckklippning
• Enklare anläggnings- och underhållsarbeten
• Medverkan vid gravsättningar kan förekomma
Vi söker dig som
• Är ansvarstagande, noggrann och har god samarbetsförmåga
• Trivs med fysiskt arbete utomhus i alla väder
• Har respekt för kyrkogårdens särskilda miljö
• Har B-körkort
• Erfarenhet av grönyteskötsel är meriterande men inget krav
Vi erbjuder
• Säsongsanställning på 100 %
• Anställningsperiod 7 april - 30 oktober
• Lön enligt avtal
• Ett meningsfullt och omväxlande arbete i naturnära miljö
• Trevliga kollegor och introduktion i arbetet
Ansökan Skicka din ansökan med CV och kort personligt brev tillrobert.m.abrahamsson@svenskakyrkan.se
senast 22 mars.
Välkommen med din ansökan till Skillingaryds församling! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: robert.m.abrahamsson@svenskakyrkan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skillingaryds församling
(org.nr 252004-7685), https://www.svenskakyrkan.se/skillingaryd
Storgatan 50 (visa karta
)
568 32 SKILLINGARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kyrkogård Skillingaryd Kontakt
Robert Abrahamsson robert.m.abrahamsson@svenskakyrkan.se 0370-375785 Jobbnummer
9787631