Kyrkogårdsarbetare säsong 2026
Skinnskatteberg Med Hed och Gunnibo församling / Trädgårdsanläggarjobb / Skinnskatteberg Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Skinnskatteberg
2026-01-29
, Fagersta
, Norberg
, Surahammar
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skinnskatteberg Med Hed och Gunnibo församling i Skinnskatteberg
Vill du arbeta utomhus i vackra miljöer och vara med och vårda vårat kulturarv? Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling söker två kyrkogårdsarbetare för säsongsanställning. Huvudsakligt arbete sker inom skötsel och underhåll av våra 3 kyrkogårdar, och viss fastighetsskötsel av våra kyrkor och fastigheter kan förekomma.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Som kyrkogårdsarbetare får du ett varierande och meningsfullt arbete med fokus på skötsel och underhåll av våra kyrkogårdar. Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
Gräsklippning och trimning
Skötsel av planteringar, buskar och träd
Allmänt underhåll av kyrkogårdens ytor
Viss fastighetsskötsel av kyrkor och fastigheter
Förberedelser inför gravsättningar och ceremonier
Du arbetar både utomhus och inomhus och blir en viktig del av vår verksamhet.Kvalifikationer
B-körkort krävs
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande
Förarbevis och vana av att arbeta med hjullastare är meriterande
Intresse för trädgårds- och praktiskt arbete
Förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra
Störst vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har ett positivt och serviceinriktat bemötande.
Du kommer bli en del av ett arbetslag som just nu består av kyrkogårdschefen, tre kyrk- och kyrkogårdsvaktmästare, en säsongsanställd kyrkogårdsarbetare samt kyrkogårdsadministratören. Tillsammans arbetar vi för att skapa trivsamma och välskötta miljöer.
Anställningsform och arbetstid
Säsongsanställning maj-oktober
Omfattning: 100 %
Arbetstid: måndag-fredag kl. 07.00-16.00
Välkommen med din ansökan till: skinnskatteberg.forsamling@svenskakyrkan.se
.
Bifoga CV och personligt brev.
Sista dag att ansöka är 27 februari. Märk ansökan med "Säsong 2026".
Vid frågor kontakta:
Kyrkogårdschef: Madde Alfredsson
0222-336 39 madde.alfredsson@svenskakyrkan.se
Kyrkoherde: Bodil Engström
0222-336 30 bodil.engstrom@svenskakyrkan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: skinnskatteberg.forsamling@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säsong 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skinnskatteberg Med Hed och Gunnibo församling
(org.nr 252004-0532), https://www.svenskakyrkan.se/skinnskatteberg
Kyrkvägen 3 (visa karta
)
739 31 SKINNSKATTEBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Församling Inom Svenska Kyrka Jobbnummer
9711938