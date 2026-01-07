Kyrkogårdsarbetare säsong 2026
2026-01-07
Beskrivning
Östersunds kyrkogårdsförvaltning ansvarar för och förvaltar två begravningsplatser; Östra begravningsplatsen och Norra begravningsplatsen. Östra begravningsplatsen ligger vid bostadsområdet Körfältet, här finns nya kist- och urngravar samt minneslund, askgravlund och askgravplats. Norra begravningsplatsen ligger efter Köpmangatan, norr om Östersunds sjukhus. Begravningsplatsen består till största delen av gamla familjegravar men också en askgravlund.Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår kyrkogårdsskötsel såsom plantering av blommor, ogräsrensning, häckklippning, trädbeskärning och gräsklippning. Arbete med mindre lastmaskiner och andra trädgårdsmaskiner kan också förekomma, ( för dem som har behörighet/utbildning för detta). Du förväntas kunna arbeta både självständigt och i grupp. Arbetet är fysiskt krävande och kräver därför att du har god fysik. Arbetet sker utomhus oavsett väder.Kvalifikationer
Vi söker dig som har trädgårdsutbildning eller har införskaffat motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet från exempelvis kyrkogård, trädgård/park och anläggningsarbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet samt förmågan att samarbeta med andra.
Vi värdesätter att du vill vara en förebild för andra samt har en god social kompentens då jobbet även innebär möten med besökare på kyrkogården.
Maskinvana och behörighet gällande förekommande maskiner inom trädgårdsarbete och anläggning.
B-körkort är ett krav.
Du ska vara minst 18 år fyllda vid anställningens startdatum och ha god kunskap i svenska i tal och skrift.Anställningsvillkor
Tidsbegränsade säsongsanställningar (1 maj-31 okt)
Arbetstiden är måndag - fredag, 7-16
Du anställs i kyrkogårdsförvaltningen vilket innebär att du kan tjänstgöra både på norr och östra begravningsplatsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: marlene.persson@svenskakyrkan.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds församling
(org.nr 252002-4759), https://www.svenskakyrkan.se/ostersund/kyrkogardsforvaltningen
Fridgårdsgatan 3 (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kyrkogård Östra
Enhetschef kyrkogårdsförvaltningen
Henric Hallberg henric.hallberg@svenskakyrkan.se 063195036
9671249