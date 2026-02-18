Kyrkogårdsarbetare säsong
Bankeryds Församling / Trädgårdsanläggarjobb / Jönköping Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Jönköping
2026-02-18
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bankeryds Församling i Jönköping
Vi söker en medarbetare till Bankeryds kyrkogård för säsongen 7 april-30 september.
Nu söker vi dig som vill arbeta på vår välskötta kyrkogård den kommande säsongen. Arbetet innebär i huvudsak allmän kyrkogårdsskötsel dvs grönyteskötsel men även viss fastighetsskötsel.
Du kommer arbeta tillsammans med fyra ordinarie anställda vaktmästare varav en arbetande förman. Din huvudsakliga arbetsplats är Bankeryds kyrkogård.
Vi tror att du praktiskt lagd, lugn, tycker om att arbeta med kroppen och att vistas utomhus. Kanske har du "gröna fingrar" eller tycker om sådant som hör trädgårdsarbete till.
Erfarenhet från liknande arbete är meriterande. Körkort önskvärt.
Tjänsten är mellan 7 april till 30 september. Omfattning är 60% - 100% enligt överenskommelse.
Ansökan till bankeryd.forsamling@svenskakyrkan.se
senast 2026-03-05.
Bifoga presentation samt cv. Märk mailet med "kyrkogårdsarbetare".
Ansökningar behandlas löpande.
Frågor/kontakt
Kyrkogårdsförman Christian Johansson
036-376780 / christian.johansson@svenskakyrkan.se
eller
Kyrkoherde Karin Grännö Engkvist
0706-936368 / karin.grannoengkvist@svenskakyrkan.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
E-post: bankeryd.forsamling@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kyrkogårdsarbetare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bankeryds församling
(org.nr 252000-5519) Arbetsplats
Svenska kyrkan Bankeryd Kontakt
Kyrkogårdsförman
Christian Johansson christian.johansson@svenskakyrkan.se 036-376780 Jobbnummer
9751076