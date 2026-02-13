Kyrkenorumskolan söker slöjdlärare- vikariat
Stenungsunds kommun / Grundskollärarjobb / Stenungsund Visa alla grundskollärarjobb i Stenungsund
2026-02-13
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stenungsunds kommun i Stenungsund
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Utbildning omfattar förskolor och grundskolor med tillhörande skolbarnomsorg, grundsärskola, gymnasium, vuxenutbildning samt Kultur- och fritid.
Stenungsund värnar om barns och ungdomars rättigheter och arbetar för att de ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till utbildning och arbete eller annan sysselsättning. I Stenungsunds kommun utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar.
Kyrkenorumskolan ligger vackert belägen i Kyrkenorum, ett område i östra Stenungsund. I omgivningarna finns härliga naturområden och det är cykelavstånd till hav, simhall och ishall.
Skolan är en F-6 skola som har cirka 285 elever och 32 personal. Skolan har också fyra fritidsavdelningar.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Kyrkenorumskolan söker en kreativ lärare för trä- och metallslöjd. Du kommer att arbeta med undervisning, uppföljning, planering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen Lgr22.
Som lärare kommer du att planera, genomföra och utvärdera undervisning enligt läroplanen, samarbeta med övrig skolpersonal för att skapa en bra arbetsmiljö samt aktivt delta i skolans utvecklingsarbete. Du förväntas bedriva en anpassad pedagogisk verksamhet utifrån både individens och gruppens behov och förutsättningar. Du varierar din undervisning och anpassar dig till gruppen så att alla elever lär och utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Att arbeta som lärare handlar om att ständigt utvecklas utifrån de elever vi möter.
På Kyrkenorumskolan strävar vi efter att varje elev ska känna lust att lära och utveckla kunskaper och färdigheter i alla ämnen. Vi arbetar även för att eleverna ska utveckla sin sociala kompetens, sin kreativitet och sitt ansvarstagande för att på detta sätt utveckla elevers positiva lärandeidentiteter. I ditt ansvar ligger att skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är en vuxen förebild för alla elever på skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är behörig lärare, engagerad och har ett genuint intresse för barns lärande samt en passion för ditt yrke. Du har god samarbetsförmåga, ha viljan att utvecklas, dela med dig av dina kunskaper och vara väl förtrogen med LGR-22 och formativ bedömning.
Vi vill att du, precis som vi, har ett stort engagemang och en vilja att utvecklas tillsammans med kolleger och elever. Du samarbetar bra med andra, du lyssnar, kommunicerar och medverkar till ett kollegialt lärande för att skapa en god lärmiljö för eleverna. Du har förmåga att planera både i arbetslag och individuellt.
Du ska ha ett arbetssätt där elevinflytande och flexibilitet är en naturlig del. Du är en god ledare i klassrummet med tydlighet i kommunikation, mål och resultat. Du har egenskaper som innefattar både struktur och kreativitet.
Det är viktigt att du är trygg i din yrkesroll. Stor vikt läggs vid personligt lämplighet och förmåga att bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Lärarlegitimation ska tas med redan till första intervjun. Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas innan anställning.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306173". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stenungsunds kommun
(org.nr 212000-1298) Kontakt
De fackliga förbunden nås via kommunens växel
Facklig företrädare 0303-73 00 00 Jobbnummer
9741232