Kymlingeskolan söker lärare till mellanstadiet
2025-12-11
Vi söker dig -en erfaren, engagerad och positiv lärare till mellanstadiet,
Kymlingeskolan är en treparallellig F-6 skola som är mycket väl fungerande, med gott rykte, goda resultat, studiemotiverade elever och en enormt positiv och engagerad personalgrupp. Majoriteten av eleverna har en annan kulturell bakgrund än svensk, så vi har många berikande kopplingar ut till övriga världen. Vi ser vår mångfald som en styrka och försöker ta vara på det vi kan lära oss av olika kulturer.
Kymlingeskolan har sedan starten 2014 vuxit från färre än 100 elever till nu 550 elever. Vi är 65 anställda. Skolans värderingar sammanfattas i ordet KRAM som står för: Kunskap, respekt, ansvar och motivation.
- Kunskap: Vi ger eleverna verktyg att förstå, utforska och utvecklas. Undervisningen är varierad, inkluderande och utgår från varje elevs behov.
- Respekt: Vi lyssnar aktivt, bemöter varandra med värme och skapar en miljö där alla får vara sig själva.
- Ansvar: Vi tränar eleverna i att ta ansvar för sitt lärande, sina handlingar och vår gemensamma miljö.
- Motivation: Vi bygger nyfikenhet och lärlust genom engagerande undervisning och ett positivt förhållningssätt.
Vi har stort fokus på vårt kvalitetsarbete, eftersom vi tror att goda och effektiva rutiner är en viktig förutsättning för en väl fungerande skola.

Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är ett vikariat med start den 7/1 och sträcker sig minst 6 månader. Det är en heltidstjänst på 100 %. Vi söker dig som är behörig och har lärarlegitimation för mellanstadiet. En bred behörighet är önskvärt men du behöver minst vara behörig i Svenska och matematik. I arbetsuppgifterna ingår att planera, genomföra och dokumentera lektioner och elevresultat. Du förväntas att kunna arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor och ledning. Som lärare ingår även att ha regelbunden kontakt och uppföljning med vårdnadshavare.Kvalifikationer
Du har behörighetsgivande lärarexamen för mellanstadiet och minst svenska och matematik i din legitimation.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av tidigare undervisning i årskurserna 4-6.
• Du har ett stort engagemang för yrket, älskar att vara bland barn och har lätt att skapa bärande relationer till dem och deras vårdnadshavare.
• Du har lätt att samarbeta med andra och har ett positivt, konstruktivt förhållningssätt till ditt uppdrag, även om du ibland möter utmaningar.
• Du har en stark tro på att alla barn kan lyckas om man ger dem rätt förutsättningar.
• Du är professionell och självständig, men tar samtidigt stöd av dina kollegor. Tillsammans utvecklar vi vår pedagogiska och didaktiska verksamhet.
• Du har goda ledaregenskaper och söker efter hur du kan förbättra undervisningen så den passar alla elever.
Ansök senast 19/12. Vi kommer att kalla till intervjuer löpande under ansökningstiden.
Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Om Sundbybergs stad
Sundbyberg är en levande och växande stad mitt i Stockholmsregionen. Här bor drygt 55 000 invånare på nio kvadratkilometer, vilket gör oss till Sveriges mest tätbefolkade kommun. I Sundbyberg möts stadens puls och stora grönområden, och tack vare vårt centrala läge och välutbyggda kollektivtrafik är det alltid enkelt att ta sig hit.
Närheten mellan kollegor, invånare och beslut präglar vårt arbete och skapar en arbetsmiljö där du syns och gör skillnad. Vi vågar prova nytt och satsar stort på innovation och digitalisering. Här får du driva utvecklingen av smarta lösningar som inte bara förenklar vardagen för invånarna, utan också sätter Sundbyberg på kartan som en föregångskommun.
Sundbyberg växer med dig! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
Biträdande rektor
