Kyltekniker till Wester Kylteknik i Norrköping
Om du vet skillnaden på en NH3-kompressor och ett skämt, förstår varför tryckvakter inte är valfria och har arbetat med ammoniakkylanläggningar på riktigt - läs vidare. Den här annonsen är skriven för dig.
Rollen - varierad, teknisk och meningsfull
Hos Wester Kylteknik i Norrköping arbetar du med industrikylteknik på hög nivå. Ditt fokus är ammoniakanläggningar hos industrikunder i Östergötland, men du är ingen renodlad specialist som sitter fast i ett spår - här hjälps vi åt där det behövs, vilket ger ett arbete som faktiskt håller i längden.
Du utför installation, driftsättning och felsökning av ammoniak- och kylsystem, förebyggande underhåll och serviceåtgärder, akuta reparationer hos industrikunder samt mekaniskt montage och stöd till kunder i att optimera sina anläggningar.
Arbetstid: vardagar 07-16. Resor kan förekomma. Vissa jouråtaganden ingår i rollen men vi har ej uttalad planerad jourverksamhet.
Dig vi söker
Vi söker inte en meritlista. Vi söker rätt kombination av kompetens och inställning.
Du är certifierad kyltekniker med köldmedier som t.ex CO2 och har du dessutom kunskap om Amoniak är det ett plus. Du har god förståelse för styr- och reglerteknik, felsökning och förmåga att läsa el-scheman och rörritningar. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av elarbeten och parameterprogrammering kopplat till kylinstallationer, eller vana vid industrikunder och komplexa processmiljöer.
Som person är du lösningsorienterad, pålitlig och trivs lika bra när du arbetar ensam som i ett team. Du gillar teknik, är nyfiken och tar ansvar utan att bli påmind om det.
Vad vi erbjuder dig
Marknadsmässig lön anpassad efter din erfarenhet, friskvårdsbidrag och en familjär stämning i ett engagerat team utan onödig hierarki. Fortbildning via NCG Akademin samt extern utbildning vid behov. En roll där du är efterfrågad, uppskattad och behövs på riktigt.
Glöm tråkiga ansökningar
Vi tror inte på mallar, gamla CV:n eller standardbrev. Vi vill lära känna dig - inte din mappstruktur. Skriv som du pratar. Det behöver inte vara långt, men det ska kännas personligt och på riktigt.
Så här gör du: berätta kort om dig själv - vem du är, vad du brinner för och vad du vill åstadkomma. Dela tre anledningar till varför just den här rollen på Wester Kylteknik passar dig. Ge oss dina tre viktigaste styrkor för rollen.
Bifoga ditt CV. Och du - vill du hellre ringa än skriva? Ring! Vi gillar samtal. Vi älskar nyfikenhet.
Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med att höra av dig.
Kontakt Mikael Weléen Rekryteringspartner, Great Group Telefon: 070-610 70 10 E-postadress: mikael.weleen@greatgroup.se
Om Wester Kylteknik och Nordic Climate Group
Wester Kylteknik grundades 1994 och är sedan 2023 en del av Nordic Climate Group - en av Nordens ledande koncerner inom kyl-, värme- och energieffektiva installationer med ca 100 företag i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Holland, Tyskland och Storbritannien. Du får lokal förankring och teamkänsla - med tryggheten säkrad i en stark koncern. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Great Business Group Sales Sweden AB
602 22 NORRKOPING
För detta jobb krävs körkort.
