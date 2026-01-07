Kyltekniker till vår kund Enwell AB
Auxante AB / VVS-jobb / Stockholm Visa alla vvs-jobb i Stockholm
2026-01-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Auxante AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Som Kyltekniker på serviceavdelningen hos vår kund Enwell kommer du att ha ett omväxlande arbete där du ansvarar för service och reparation av värmepumpar för både privatkunder och företag. Du kommer att ingå i ett team med fyra andra kyltekniker/servicetekniker och bidra till att säkerställa att kundernas värmepumpar fungerar optimalt.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att utföra service, felsökning och reparation av värmepumpar. Du kommer att dagligen rapportera ditt arbete i vår kunds digitala planeringssystem och ha kontakt med Enwells supportteam på IVT. Du kommer även att hantera garantiärenden, räkna på kostnadsförslag, granska underlag inför fakturering, samt ha kontakt med kunder via telefon och e-post. Dessutom kommer du att samarbeta nära med en Enwell servicekoordinator och hantera det lokala reservdelslagret på plats. Tunga lyft kan förekomma och arbetet kan vara intensivt under vintermånaderna med möjlighet till övertid vid behov.Kvalifikationer
Certifierad som kyltekniker kategori 1
Längre erfarenhet av Service/Reparation av Värmepumpar, helst 2 år
Körkort B (Krav)
God kunskap i Officepaket samt andra digitala planeringssystem (Krav)
God kunskap i svenska i tal och skrift (Krav)Profil
Du är den vi söker om du har tidigare erfarenhet av arbete med service och reparation av värmepumpar. Det är viktigt att du har god erfarenhet av digital avrapportering eftersom det är en central del hos vår kund Enwell. På sikt är det kanske du som ansvarar för ett team kyltekniker på din placeringsort.
Som Kyltekniker hos oss är det avgörande att du har en utmärkt social kompetens och att du prioriterar kundens upplevelse av våra besök. Kundfokus är en av huvudprioriteringarna hos Enwell och vi söker dig som delar denna syn.
Vi värdesätter även att du som person kan bidra till vår fortsatta utveckling. Du kommer att ingå i ett team med både erfarna kollegor och medarbetare som är nya inom branschen. Här kommer du att få varierande arbetsuppgifter och möjlighet att både arbeta i team och självständigt.Om företaget
ENWELL är ett av Sveriges största företag inom hållbara energilösningar och är ett helägt dotterbolag till Vattenfall. Vi arbetar för att utveckla våra medarbetare och vill uppnå branschens bästa arbetsmiljö! Detta vill vi göra tillsammans med dig!Om företaget
Auxante AB är ett svenskt bemannings- och rekryteringsbolag som riktar sig till industrin. Det är ett familjeföretag som, genom sina egna erfarenheter inom industriell tillverkning och andra service- och installationsyrken födde idén om ett företag, med syfte att bistå branschens rekryteringsbehov. Så grundades Auxante med ambitionen att engagera och sysselsätta skickliga tjänstemän och yrkesarbetare i Sverige. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "180". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Auxante AB
(org.nr 559244-0506), http://www.auxante.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9670452