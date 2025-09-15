Kyltekniker till teknisk entreprenör i Göteborg
2025-09-15
Är du en erfaren kyltekniker som vill ha mer variation, större frihet eller helt enkelt härligare kollegor? Då har du hittat rätt! Vår kund i Göteborg stärker upp sin kylavdelning och söker nu en Kyltekniker som vill bli en del av deras team.
Om rollen
Som kyltekniker får du ett varierat och självständigt arbete där du arbetar med service, installation och underhåll av allt som har en kylkrets - från stora entreprenader till mindre servicejobb. Du blir en del av ett sammansvetsat team som alltid stöttar varandra och hjälps åt.
Vi söker dig som har några års erfarenhet inom kyla, är trygg i din yrkesroll och gillar att ta ansvar. Du arbetar noggrant, hittar smarta lösningar och trivs med att ha kundkontakt.
Vi ser gärna att du har:
Kylcertifikat kat 1 (krav).
B-körkort (krav).
Goda kunskaper i svenska.
Erfarenhet av styrsystem (t.ex. Danfoss eller Carel).
Datorvana och erfarenhet av elektrisk felsökning (meriterande).
Kunskap om naturliga köldmedier, särskilt R744 (CO2) och brännbara medier (meriterande).
Vad erbjuder arbetsgivaren?
Hos vår kund får du arbeta i ett entreprenörsdrivet företag som kännetecknas av tillväxt och korta beslutsvägar. Här är klimatet öppet och gott, och alla medarbetare bidrar till att utveckla företaget framåt. Du blir en del av ett team som är stolta över det de gör - och inte minst över personerna som ser till att det blir gjort.
Är du redo för nästa steg i din karriär? Skicka ditt CV till info@trekronorrekrytering.se
Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
