Kyltekniker till Stockholm
Coromatic AB / VVS-jobb / Stockholm Visa alla vvs-jobb i Stockholm
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coromatic AB i Stockholm
, Uppsala
, Eskilstuna
, Norrköping
, Gävle
eller i hela Sverige
Trivs du med att arbeta med engagerade och kunniga kollegor som delar med sig och hjälper varandra? Vill du jobba i en organisation som genomsyras av förtroende och frihet under ansvar? Hos oss på Coromatic erbjuds du ett ansvarsfullt och utvecklande jobb där du får vara med och bidra till att verksamheter som sjukhus och räddningstjänster kan driva sin verksamhet utan strömavbrott.
Om rollen
I kylteamet är vår uppgift att serva, underhålla och fel-avhjälpa våra kunders system. Fokus i rollen ligger på installation till våra serviceprojekt och gillar du att arbeta med felsökning, tolka värden och optimera våra kunders kylanläggningar kommer du att trivas här. Frihet under ansvar är våran filosofi. Vi i kyl-teamet är ett starkt team med mycket engagemang som ställer upp för varandra. Vi är ett glatt gäng som stöttar varandra och tycker om att ha kul på jobbet.
För att arbeta som kyltekniker hos oss bör du vara uppdaterad vad gäller ny teknik samt vara en kreativ problemlösare inom ditt område.
I rollen ingår även:
• Merförsäljning genom att se möjligheter, föreslå förbättringar och uppdateringar av de tekniska systemen via uppföljningsrapporter
• Uppföljning och återrapportering
• Planering av eget arbete
• Utföra tekniska serviceuppdrag
Vem är du?
För att kunna utföra jobbet på bästa sätt ser vi gärna att du har med dig:
• Minst 2-3 års erfarenhet inom kyl
• Gymnasieutbildning alt. KY-utbildning inom kyla
• Kylcertifikat kat 1
• Goda installationsvana och att driva projekt är meriterande
• Kunskap inom el- och styrteknik är meriterande
• Vana att arbeta självständigt med dagliga kundkontakter
• Svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort
• Grundläggande datorkunskap
Vi lägger för denna befattning stor vikt vid personlig lämplighet.
På Coromatic står utveckling i fokus - grunden för att vi ska kunna utföra vårt viktiga uppdrag är din kompetens och kompetensutveckling, och vi kommer att se till att du får alla nödvändiga certifikat och vidareutbildning som behövs. Du behöver ha intresse och engagemang för kylteknik, resten fixar vi! Vi letar efter dig som arbetar strukturerat och målinriktat, och som gillar att jobba tillsammans med kunder och kollegor.
Om Coromatic
Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.
Coromatic har mer än 800 anställda och har levererat lösningar och tjänster till mer än 5000 företag i Norden. Coromatic är en del av E.ON koncernen.
Låter vi som rätt match för dig? Välkommen in med din ansökan!
Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna rekryterande chef Daniel Håkansson, daniel.hakansson@coromatic.se
Ersättning
