Kyltekniker till SJ Stockholmståg
2026-03-25
Din kommande roll Vi på SJ Stockholmståg söker nu dig som vill vara med och leverera säkra, hela och rena tåg till pendeltågens resenärer i Stockholm där du ingår i en stor koncern med ett stort samhällsansvar. I rollen som kyltekniker arbetar du med service och reparation av ventilationsanläggningarna i våra tåg.
Mer specifikt består arbetsuppgifterna av:
Underhåll och reparation av värme och ventilationsanläggningar för tåg, både direkt på tågen och på lösa anläggningar
Genomföra annat förebyggande och avhjälpande underhåll på spårfordon
Andra i depån förekommande arbetsuppgifter
Som Kyltekniker på SJ Stockholmståg utgår du från vår depå i Älvsjö.
Förväntningar på den vi söker Vi söker dig som vill utvecklas inom kylteknik tillsammans med oss. För att trivas i rollen som kyltekniker har du några års erfarenhet av arbete med tekniskt underhåll och har ett stort tekniskt intresse. För att lyckas i rollen som kyltekniker utför du dina arbetsuppgifter med stor noggrannhet och har höga krav på kvalité och säkerhet. Du arbetar systematiskt och gillar att lösa problem. Du kommer att ingå i ett team och ha en stor kontaktyta inom verksamheten, därför behöver du ha en god samarbetsförmåga, samtidigt som du kan arbeta självständigt.
Vi ser gärna att du har: * Avslutad gymnasieutbildning, gärna med en teknisk inriktning * Grundläggande elkunskap * Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift * Kylcertifikat kategori 1
Det är väldigt meriterande om du har erfarenhet och certifiering i att jobba med köldmedia/kyla. Har du även erfarenhet av värme och ventilation skulle du passa denna roll. Bakgrund inom järnvägsbranshen är meriterande.
Ansökan och information
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. I processen kommer vi genomföra en bakgrundskontroll.
Vi är en drog-och alkoholfri arbetsplats där det förekommer slumpmässiga kontroller.
Vad är SJ Stockholmståg AB?
SJ Stockholmståg (SJP) är ett dotterbolag till SJ AB och har sedan den 3 mars 2024 ett totalansvar för pendeltågen; trafik, underhåll och service. Pendeltågstrafiken är en viktig pulsåder för många boende i Stockholmsregionen. En vanlig tisdag reser över 340 000 personer med pendeltågen i Stockholm och när staden växer är det vårt ansvar att erbjuda möjligheten att resa på ett hållbart sätt.
Vi som arbetar på pendeln ska vara uppmärksamma, pålitliga och engagerade. Det är ett löfte vi har till våra resenärer och till varandra. Löftet ska genomsyra allt vi gör, stora som små handlingar och hjälpa oss bygga en starkare, mer sammansvetsad organisation.
Tillsammans med våra drygt 1 800 medarbetare arbetar vi i ett nära samarbete med Trafikförvaltningen (SL) för att skapa en trygg, stabil och pålitlig pendeltågstrafik för våra medarbetare och resenärer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7373564-1912315". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJ AB
(org.nr 556196-1599), https://jobb.sj.se
Varuvägen 34 (visa karta
)
125 30 ÄLVSJÖ Kontakt
Emil Lindqvist emil.lindqvist2@sj.se Jobbnummer
9818427