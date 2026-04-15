Kyltekniker till Ömangruppen i Växjö!
2026-04-15
Är du teknikintresserad, gillar att lösa problem och trivs i en roll där kundfokus och samarbete är i centrum? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig. Vi på Ömangruppen söker nu en kyltekniker till vårt team i Växjö. Du är en lagspelare som vill arbeta med modern teknik, utvecklas i din yrkesroll och vara med och skapa långsiktiga relationer med våra kunder. Hos oss får du arbeta i ett engagerat och kompetent team där vi tillsammans levererar hållbara och smarta lösningar. Välkommen med din ansökan!
Mitt namn är Philip och jag är Servicechef i region SYD. Jag är en närvarande och engagerad chef som brinner för både teknik och människor. Med över 15 års erfarenhet som kyltekniker vet jag hur vardagen är ute hos våra kunder. För mig är det viktigt att du har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb, och får möjlighet att utvecklas i din roll. Jag förväntar mig att du kan bygga förtroende hos våra kunder och tar ansvar för att planera och driva ditt arbete framåt. Du kan räkna med att jag stöttar dig hela vägen! - Philip Åverling, Servicechef
Ömangruppen erbjuder fullständiga lösningar inom allt som rör ventilation, värme, kyla och automation. Vi verkar inom områdena energi, miljö och projekt. Ömangruppen är ett värderingsstyrt företag. Våra värderingar skapar inte bara en gemenskap och vi-känsla, utan styr också hur vi arbetar i vardagen. Våra medarbetare är vår främsta tillgång. Ömangruppen har stort fokus på hållbarhet. Tillväxt måste vara hållbart på alla sätt. Därför arbetar vi med tre olika fokusområden - en attraktiv arbetsplats, en planet i balans och styrning mot hållbara val - där kan vi göra verklig skillnad och minimera de fotspår vi lämnar efter oss. Som medarbetare på Ömangruppen är det viktigt att du vill vara med och göra skillnad för framtidens klimat. Hela koncernen är miljödiplomerad och vi arbetar enligt miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas. Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
Som kyltekniker kommer du främst att utföra arbeten hos våra serviceavtalskunder. Våra kunder är både stora och små fastighetsägare, industrier, kommuner och kommersiella fastigheter. Som kyltekniker hos oss har du ett självständigt och engagerande arbete där resultatet av ditt arbete hos våra kunder leder till väl underhållna anläggningar med sänkta energi- och driftkostnader.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Service och underhåll inom teknikområdet kyla/ventilation/VS
Genomföra felsökningar
Utföra enklare injusteringar
Medverka vid planering av förebyggande underhållsarbete
Uppföljning och återrapportering
Skapa goda kundkontakter
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
God teknisk kunskap
Erfarenhet som servicetekniker inom kyla
Certifierad kyltekniker kategori 1
Kunskap inom ventilation
God datorvana
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Som kyltekniker hos oss är du en engagerad problemlösare som trivs i en roll där du möter många människor och levererar hög service och kvalitet. Du är självgående, tar egna initiativ och uppskattar friheten att arbeta med ansvar. Din ödmjukhet hjälper dig att bygga starka relationer med både kunder och kollegor, och din samarbetsförmåga bidrar till ett positivt arbetsklimat.I Växjö blir du en del av ett team med 22 kompetenta och härliga kollegor. Vi delar kontor och har ett nära samarbete med vårt syskonbolag Axcell Fastighetspartner, som är en naturlig och självklar del av vår vardag och vårt teamarbete.Läs mer om vårt arbete med hållbarhet och våra förmåner HÄR.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Plats: Växjö
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Vardagar, 07.00 - 16.00
Ansökan Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Philip Åverling +46708775695
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-05-15..
Alla former av telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t. ex från rekryterings-/bemanningsföretag/annonssäljare undanbeds.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
